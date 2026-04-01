En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Futbolistas rompen el silencio sobre abuso y acoso sexual por parte de entrenador

Futbolistas rompen el silencio sobre abuso y acoso sexual por parte de entrenador

La quinta denunciante contó que en una ocasión el entrenador se mostró en ropa interior ante ella en una videollamada y le pidió fotografías íntimas.

Salpicados jugadores de fútbol profesional por caso de abuso contra mujer
Salpicados jugadores de fútbol profesional por caso de abuso contra mujer
Fotos: Lexica y AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad