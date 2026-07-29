Guanipa: “Lo que ocurre en Venezuela es una suerte de tutelaje de EEUU tras captura de Maduro”

En vísperas del inicio de una nueva mesa de negociación prevista para el próximo 1 de agosto, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Tomás Guanipa, analizó los retos que enfrenta el país tras lo que describió como un cambio drástico en el panorama político nacional.

En diálogo con Mañanas Blu, Guanipa destacó la necesidad de que el proceso desemboque en una ruta electoral "definitiva" que permita recuperar la soberanía popular.

El reto de la unidad y el liderazgo de María Corina Machado

Uno de los puntos más debatidos de la nueva comisión de negociación, liderada por Dinorah Figuera, es la ausencia física de figuras como María Corina Machado. Guanipa explicó que el reconocimiento de EEUU a la Asamblea de 2015 como último órgano legítimo dicta esta estructura, pero fue enfático en la necesidad de inclusión.



“Cualquier comisión que esté funcionando en este momento debe tener una vinculación directa con ella y también con lo que estamos haciendo política dentro del país”, afirmó el diputado, advirtiendo que si el proceso no es amplio, “puede fraccionar a más la oposición y eso sería absolutamente inconveniente”.

Para Guanipa, el reconocimiento del liderazgo de Machado, quien obtuvo más del 90% en las primarias, es fundamental. “Sería una grandísima irresponsabilidad que nos mantengamos divididos en un momento como este”, señaló, añadiendo que la comisión debe tener la madurez de reconocer la fuerza popular de quienes no están en la mesa.

María Corina Machado. Foto: EFE.

El peso del 3 de enero

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A diferencia de procesos previos como los de México o Barbados, Guanipa sostiene que la situación actual está marcada por los eventos del pasado 3 de enero.

Según el diputado, el incumplimiento previo de acuerdos por parte del oficialismo fue producto de una subestimación de la presión internacional.

“Esta vez, después del 3 de enero, creo que quienes están en el poder saben que los americanos están dispuestos a usar la fuerza porque ya lo hicieron”, explicó Guanipa, lo que a su juicio genera una oportunidad inédita para que “por primera vez, no se burlen de los acuerdos logrados, sino que estén obligados a cumplirlos”.

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En este nuevo escenario, el país se encuentra bajo lo que él define como una “suerte de tutelaje por parte de Estados Unidos luego de la extracción de Nicolás Maduro”, un hecho que comporta desafíos monumentales para la sociedad venezolana.

Finalmente, el diputado expresó su esperanza en que el apoyo de Estados Unidos a la causa democrática venezolana se mantenga como una política bipartidista, independientemente de los resultados electorales de noviembre en ese país. “No vemos ninguna posibilidad en la que la situación que mantenemos en este momento pueda continuar de forma indefinida”, concluyó Guanipa, reiterando su compromiso con un camino pacífico y de cambio definitivo.

Escuche aquí la entrevista: