Habla mamá de niño de 3 años que murió tras brutal ataque de perro pitbull

La familia de Salvador, un niño de 3 años, atraviesa un profundo dolor luego de que el menor muriera tras ser atacado por un perro pitbull. El pequeño sufrió graves heridas en la cabeza y el rostro y, pese a los esfuerzos de sus familiares y los equipos de emergencia, no logró sobrevivir.

El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, en Córdoba, España, cuando el padre del niño se encontraba lavando una camioneta. De acuerdo con el relato entregado por Claudia, madre de Salvador, el menor se alejó de su papá y se acercó a un terreno baldío cercano, de donde salió el animal que posteriormente lo atacó.

Claudia contó que en ese momento estaba dentro de su vivienda preparando la comida. Al salir, le preguntó a su pareja por el paradero de su hijo y él le respondió que “se había ido a la vuelta”, algo que, según la familia, Salvador solía hacer.

La mujer decidió salir a buscarlo y se encontró con una escena que jamás imaginó presenciar. Según su relato, el niño estaba siendo atacado por el perro. Los familiares intervinieron para intentar apartar al animal y auxiliar al menor, mientras solicitaban ayuda a los servicios de emergencia.



Perro de raza pitbull, referencia. Foto: generada por Image Fx

Salvador presentaba mordeduras de gravedad en la cabeza y el rostro. Sus familiares hicieron todo lo posible para que recibiera atención médica y fue trasladado hacia un hospital, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

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Luego de la tragedia, la madre del niño manifestó que espera que los responsables sean llevados ante la justicia y paguen por lo ocurrido. La familia también cuestionó las condiciones de seguridad del terreno desde donde salió el perro, pues aseguró que la valla que dividía el lugar no tenía ninguna señal de advertencia sobre la presencia del animal.

La abuela de Salvador, identificada como Brenda, señaló directamente al propietario del perro y reclamó mayor responsabilidad por parte de quienes tienen animales de estas características.

El perro actuó porque es un animal; el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño. Se tiene que hacer responsable aseguró la mujer

La Fiscalía de Córdoba adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes. Celeste Blasco, fiscal de Córdoba, imputó por homicidio culposo a la dueña y al cuidador de la perra.

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Según la información conocida sobre el caso, ambas personas se encuentran prófugas, mientras que el animal fue puesto bajo custodia y permanece bajo observación en el Instituto Antirrábico.

En medio del duelo, el padre de Salvador también salió al paso de las versiones sobre una supuesta colecta para cubrir los gastos funerarios. El hombre negó que la familia haya iniciado una campaña de este tipo y aclaró que no están solicitando apoyo económico.