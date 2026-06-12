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Perro pitbull mató a mujer embarazada cuando lo sacó a pasear: condenaron a su novio

La víctima, de 29 años y con seis meses de embarazo, murió tras ser atacada por el pitbull de su pareja. Años después, la justicia lo condenó por homicidio involuntario.

Perro pitbull mató a mujer embarazada cuando lo sacó a pasear
La mujer le pidió ayuda a su pareja antes de morir.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

La justicia condenó este jueves a un hombre por homicidio involuntario después de que el pitbull que había importado ilegalmente y adiestrado para morder matara a su novia embarazada a dentelladas durante un paseo.

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El tribunal de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó que el perro, llamado Curtis, fuera sacrificado.

La decisión judicial llega después de que activistas por los animales hubieran pedido su indulto. Una de las peticiones, con más de 80.000 firmas, reclama que este american pitbull terrier sea trasladado a un refugio de animales.

En noviembre de 2019, Ellul encontró el cadáver de su novia Elisa Pilarski en un bosque a las afueras de la ciudad, con el cuerpo lacerado por 50 mordeduras. La mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, estaba paseando al perro.

Perro pitbull mató a mujer embarazada cuando lo sacó a pasear
Elisa Pilarski murió a manos del perro de su novio.
Foto: Redes sociales

Antes de morir, lo había llamado mientras él trabajaba en un aeropuerto a las afueras de París, a unos 50 kilómetros de distancia, para pedirle ayuda, según la investigación.

Durante mucho tiempo, el hombre sostuvo que su perro no era agresivo y que los responsables debían de haber sido unos perros de caza, pero las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Curtis.

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El perro, que ahora tiene ocho años y medio, lleva más de seis años encerrado en una perrera desde el incidente.

En Francia, es ilegal importar pitbulls, clasificados como peligrosos. Ellul lo trajo desde Países Bajos.

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