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Suben a 47 los muertos tras un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores, en Indonesia, deja al menos 47 muertos, daños en viviendas y cerca de 2.000 personas evacuadas de las zonas costeras.

Terremoto Indonesia 14 de agosto
Terremoto Indonesia 14 de agosto
X: @sgcol
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Las autoridades de Indonesia elevaron a 47 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según el último informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

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La entidad reportó en su último comunicado un total de 47 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1).

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El sismo tuvo lugar cerca de las 06:00 de la mañana hora local (5:00 p. m. del viernes en Colombia) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Además, más de un centenar de viviendas de la isla han sufrido daños y se han registrado avalanchas en algunos puntos de Flores, según la BNPB. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Asimismo, alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.

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Se calcula que unos dos millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

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Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

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