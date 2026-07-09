Habla mujer a quien su compañera le cosió los labios con hilo y aguja tras una discusión

La policía arrestó a una mujer sospechosa de haber cosido con aguja e hilo los labios de su compañera de apartamento tras una discusión, informaron este jueves las autoridades.

La víctima, una mujer de 42 años, logró escapar de la vivienda donde presuntamente ocurrió la agresión y acudió a toda prisa a un comercio cercano, donde mostró un papel en el que había escrito "Ayuda". El inmueble está ubicado en la ciudad de Koga, cerca de Tokio, según informó un responsable de la policía local.

Le cosió los labios para que no pudiera pedir ayuda.

Y aun así... encontró la forma.



En Japón, una mujer de 42 años apareció en una tienda de conveniencia con un papel que decía únicamente:



"Ayúdenme".



No podía decirlo.



Porque su compañera de casa le había cosido la boca con… pic.twitter.com/5P13ZJUUwH — Hikari (@Dj_Hikari) July 7, 2026

La policía de la prefectura de Ibaraki, donde se encuentra Koga, detuvo a Masae Sakurai, de 49 años, bajo sospecha de agresión, indicó un portavoz policial.

Según la investigación, Sakurai convivía con la víctima cuando ocurrieron los hechos, el 29 de junio, y presuntamente le cosió los labios "con una aguja e hilo". La mujer fue arrestada el lunes, precisó el portavoz.



La policía continúa investigando el caso, incluidas informaciones no confirmadas según las cuales una tercera persona también residía en la vivienda, señaló el responsable policial.

Masae "se enfadó tras una discusión y me cosió los labios", habría declarado la víctima a los agentes, según informó la cadena pública NHK.