En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hallan en Ecuador a "desconcertante", una nueva especie de rana diminuta y venenosa

Hallan en Ecuador a "desconcertante", una nueva especie de rana diminuta y venenosa

Científicamente conocida como excidobates perplexus, esta rana mide entre 15,1 y 18,3 milímetros de longitud. Dos poblaciones fueron identificadas en la cuenca del río Paute y al norte de la Cordillera del Cóndor, en el sur de Ecuador.

Nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron "desconcertante", descubierta en Ecuador.
Nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron "desconcertante", descubierta en Ecuador. Foto tomada de la publicación de la revista científica Zootaxa.
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Investigadores hallaron una nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron "desconcertante" y que está amenazada por la minería en Ecuador, informó el viernes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Científicamente conocida como excidobates perplexus, esta rana mide entre 15,1 y 18,3 milímetros de longitud. Dos poblaciones fueron identificadas en la cuenca del río Paute y al norte de la Cordillera del Cóndor, en el sur de Ecuador.

Últimas noticias

Caballo se reveló tras cargar turistas durante horas.jpg
Mundo

Video: caballo se reveló en Florencia, Italia, tras cargar turistas durante horas

Masacre en bar
Mundo

Masacre en un bar deja cuatro muertos y tres heridos: esto se sabe

Publicidad

Pequeño pero megadiverso, el país acoge a 703 especies de anfibios. Sólo Colombia y Brasil tienen más variedades en un territorio mucho más extenso.

"La nueva especie pertenece al género Excidobates, un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente", señaló el Inabio en un comunicado.

Aunque son de la misma especie, las dos poblaciones conocidas tienen diferente coloración. Las de la Cordillera del Cóndor tienen el dorso verde con manchas amarillas irregulares y las otras son de color negro con patrones escarlata.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Esa diferencia hizo pensar que se trataba de especies distintas, pero análisis genéticos lo descartaron. La curiosa variedad en el color llevó a los investigadores a bautizar a esta rana como perplexus, que significa "desconcertante" o "confuso", según el Instituto.

Publicidad

"Esta nueva especie enfrenta serias amenazas, la población del Cóndor se encuentra dentro de grandes concesiones mineras destinadas a la extracción de cobre, oro y molibdeno", anotó el Inabio.

Además, este tipo de ranas son codiciadas en mercados ilegales por su atractivo como animales de colección, agregó.

Publicidad

Excidobates perplexus vive en bosques bien conservados, con árboles que superan los 15 metros de altura y cuyas raíces son uno de los lugares elegidos por los machos de la especie para emitir su canto.

En el hallazgo participaron científicos de el Jungle Dave's Science Foundation, el Inabio, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University of Central Florida y la Universidad Católica del Ecuador.

Relacionados

Medioambiente

Publicidad

Publicidad

Publicidad