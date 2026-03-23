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Blu Radio  / Mundo  / Helicóptero se estrella contra un almacén y deja dos fallecidos

Helicóptero se estrella contra un almacén y deja dos fallecidos

La aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio.

300075_BLU Radio. Helicóptero / Foto de referencia: AFP
BLU Radio. Helicóptero / Foto de referencia: AFP
ERIC FEFERBERG/AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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