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Blu Radio  / Mundo  / Hombre amenaza a su hija y su expareja en pleno restaurante: esto se sabe

Hombre amenaza a su hija y su expareja en pleno restaurante: esto se sabe

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa al sujeto en medio de una discusión con la mujer, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y frente a varios comensales.

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