Hombre amenaza a su hija y su expareja en pleno restaurante: esto se sabe

Un video que circula en redes sociales ha generado rechazo e indignación tras evidenciar un presunto caso de violencia intrafamiliar ocurrido en un establecimiento público, donde un hombre identificado como Rodrigo habría agredido verbalmente a su expareja y a su hija menor de edad.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa al sujeto en medio de una discusión con la mujer, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y frente a varios comensales. En el registro audiovisual, el hombre reacciona de forma violenta al notar que está siendo grabado y lanza una amenaza directa contra la mujer.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, el hecho estaría relacionado con un conflicto por la custodia de la menor. La madre le habría informado que la niña no quería pasar el fin de semana con él, situación que habría desencadenado la discusión. “Sí, grábame... te mato…”, dice.

En medio del altercado, la menor interviene y le reprocha su comportamiento, señalando que esa sería la razón por la que no desea convivir con su padre. “Vete a la… tú también”, añade.



Durante el episodio, el hombre también habría proferido insultos contra la niña, generando mayor tensión en el lugar. Testigos del hecho señalaron además que la situación no terminó dentro del restaurante, pues al salir del establecimiento se habría registrado una presunta agresión física contra la mujer.

“No te quieres quedar conmigo, no te quedes. No me interesa, ya”, añadió el hombre.

El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la situación jurídica del presunto agresor. Entretanto, el hecho ha reactivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y los mecanismos de protección para mujeres y menores de edad en escenarios de riesgo.