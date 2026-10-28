Hombre asesinó a reconocido chef tras acusarlo de tener un amorío con su esposa

La muerte de un cocinero de 44 años dejó a una familia de luto y a dos clientes heridos, luego de un ataque armado que habría sido motivado por los celos del presunto agresor.

Según los reportes policiales, el señalado llegó a dispararle a la víctima porque sospechaba que mantenía una relación sentimental con su esposa. Tras el crimen, intentó abandonar el lugar, pero fue interceptado por las autoridades.

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El caso ocurrió en el restaurante Shandells Tequilas and Grill, ubicado en Doraville, en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Pablo Gutiérrez-Gallegos, de origen mexicano, mientras que el presunto responsable es Daniel Roman-Cortez, también de 44 años. La esposa del cocinero trabajaba como bachera en el establecimiento.

De acuerdo con el informe policial, el tiroteo se registró poco después de la medianoche. Cuando los uniformados llegaron al restaurante, encontraron a Gutiérrez-Gallegos en el suelo, con varias heridas de bala. Los paramédicos que acudieron a la emergencia confirmaron que el hombre había muerto en el lugar.



En medio de las primeras diligencias, los agentes vieron a Roman-Cortez cuando intentaba escapar en una camioneta azul. Los policías lo interceptaron y procedieron con su captura. Según el reporte de las autoridades, el hombre reconoció su participación en el ataque y afirmó: “Le disparé. Lo maté”.

Durante el interrogatorio, el señalado sostuvo que actuó porque creía que el cocinero estaba “acostándose con su esposa”. Esta sospecha sería el motivo detrás del homicidio, que ahora es materia de investigación judicial.

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Por estos hechos, Daniel Roman-Cortez enfrenta un cargo de asesinato y seis cargos de asalto agravado con arma. El hombre permanece detenido en la cárcel del condado de DeKalb, sin derecho a fianza, y hasta el momento no se ha anunciado la fecha de su próxima audiencia ante la justicia.

La balacera también afectó a otras personas que se encontraban en el restaurante. Dos clientes sufrieron lesiones provocadas por fragmentos de vidrio que se desprendieron durante los disparos. Ambos recibieron atención médica y fueron dados de alta poco después, según los reportes conocidos del caso.

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El jefe de la Policía de Doraville, Deyette, aseguró que el departamento continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar todos los elementos necesarios para el proceso judicial.

“Nuestro departamento está comprometido a realizar una investigación exhaustiva y a buscar justicia para la víctima y su familia”, señaló el funcionario en un comunicado.

Mientras el caso avanza en los tribunales, los familiares del cocinero han compartido mensajes para recordar quién era y expresar el dolor que dejó su muerte. Su hermana publicó una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo y describió a Pablo como una persona amable, que no buscaba problemas con los demás.

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“Estamos profundamente devastados y con el corazón roto. Pablo era una persona increíblemente amable, un hombre que no se metía con nadie y no merecía irse de este mundo de esta manera. Su partida deja un vacío irreemplazable en nuestras vidas”, manifestó.

Doris, esposa de la víctima, también habló con Univisión sobre lo sucedido y recordó a su marido como un padre dedicado y un hombre trabajador. Al relatar cómo se produjo el ataque, aseguró que el agresor sacó un arma y comenzó a disparar, sin darle oportunidad de defenderse.

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La mujer explicó que Gutiérrez-Gallegos había criado como propios a los dos hijos que ella tenía de una relación anterior. Juntos, además, tuvieron una niña de cuatro años, llamada Paulina, quien era muy cercana a su padre.

“Se siente muy, muy vacía la casa sin Pablo. Mi hija está muy afectada. Ella era muy apegada a él y pregunta mucho por su papá”, contó Doris.

La familia ahora intenta afrontar la ausencia del cocinero, mientras las autoridades continúan el proceso contra el hombre señalado de dispararle, en un caso que habría comenzado con sospechas sobre una supuesta relación extramatrimonial.