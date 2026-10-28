Revelan detalles de caso de bebés maltratados en guardería: cámaras de seguridad fueron clave

Once trabajadoras de cuidado infantil fueron condenadas el miércoles en Indonesia a penas de entre dos y tres años de prisión por maltratar a bebés en una guardería, en un caso que provoca indignación en el país.

Varias madres lloraron cuando el juez del tribunal de Yogyakarta, en la isla de Java -situada a unos 500 km al sureste de Yakarta-, dictó las sentencias.

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Las 11 acusadas fueron declaradas culpables de "maltrato y negligencia", así como de "participar de manera continua en actos de violencia contra un niño", declaró el magistrado Sunaryanto, quien, al igual que muchos indonesios, tiene un solo nombre.

La policía detuvo en abril a estas empleadas de la guardería Little Aresha, a su director y al presidente de la fundación que la administraba. Ambos serán juzgados más adelante.



En las redes sociales se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a niños, en su mayoría menores de dos años, acostados en el suelo, vestidos solo con pañales, manos y pies atados con trapos.

🚨 | Horror en Yogyakarta, Indonesia: 53 niños de entre 3 meses y 2 años fueron rescatados de una guardería.



Los menores fueron encontrados atados de manos y pies con trapos, semidesnudos, muchos únicamente con pañales, y acostados directamente sobre el suelo frío o sobre… pic.twitter.com/zVk7heA5xV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

La policía confirmó la autenticidad de las imágenes e indicó también haber encontrado a 20 niños hacinados en una habitación de apenas tres por tres metros.

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La guardería fue cerrada tras salir a la luz los maltratos.

Según Eva Guna Pandia, jefa de la policía municipal, las sospechosas explicaron que ataban a algunos niños para evitar que molestaran a los demás.

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Argumentaron que el centro carecía de personal, ya que el equipo disponible era insuficiente para bañar y vestir a los pequeños.

Según la policía, la guardería atendía a unos 100 niños, de los cuales más de la mitad habrían sufrido maltratos.

En abril, uno de los padres, Noorman Windarto, declaró a la AFP que se le "rompió el corazón" al enterarse de lo que había sufrido su hijo, que entonces tenía dos años.

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La policía le informó que el niño, que asistía a esa guardería desde los tres meses, era uno de los pequeños que habían sido atados.

Además, el niño tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones por neumonía. Su padre sospecha que esto podría estar relacionado con el hecho de que lo obligaban a dormir sobre un suelo frío y sin ropa.

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Su hija también había asistido anteriormente a la guardería. El padre declaró que, a veces cuando regresaba a casa, tenía moretones para los que el personal daba distintas explicaciones.