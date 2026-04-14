Hombre atacó a su madre por un plato de comida: le mordió la frente

Un caso de violencia intrafamiliar se registró en el estado Monagas, en Venezuela, donde un hombre identificado como Roger Eugenio Malavé, de 46 años, atacó a su madre al interior de la vivienda familiar. La agresión se produjo en el sector de Alto Guri, en la parroquia San Simón, donde las autoridades capturaron al sospechoso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre llegó en estado de embriaguez tras consumir alcohol durante todo el día. Sin embargo, buscaba comida y, al no encontrarla lista, reaccionó de manera violenta. La situación escaló de forma abrupta entre insultos y golpes, y el episodio terminó con una herida abierta en la frente de la mujer, producto de una mordedura.

La alerta fue recibida por las autoridades tras lo ocurrido. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la mujer afectada, quien relató lo sucedido con notable angustia y temor.

Según comentó la víctima, su hijo no solamente la insultó, sino que la golpeó en repetidas ocasiones. El ataque no fue un hecho aislado, sino una reacción impulsiva asociada al consumo de alcohol.



Los funcionarios lograron ubicar al agresor dentro de la vivienda y procedieron a su captura. Tras su traslado a la sede policial, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por el delito.

Un hombre fue capturado por presuntamente agredir a su propia madre porque no le tenía la comida lista. El hecho ocurrió en el estado Monagas, Venezuela. (Vía @AILNews / @Venevision) #AIL #LoMásBlu pic.twitter.com/eiZP5umVdw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 14, 2026

Hombre fue detenido por ataque a su madre: la mordió

El caso ha puesto sobre la mesa una delicada problemática que sigue presente en muchos hogares: la violencia intrafamiliar. El episodio agresivo se generó en un contexto cotidiano; sin embargo, terminó escalando a niveles que pudieron ser más graves.

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Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar estos hechos a tiempo. La intervención oportuna permitió evitar que la situación pasara a mayores, pero también deja una reflexión sobre el entorno familiar y el impacto del consumo de alcohol en este tipo de conductas.

