Hombre fue declarado muerto por 10 minutos y volvió a la vida: esta es su insólita historia

A finales de agosto de 2023, una simple molestia terminó convirtiéndose en una historia que ha dejado en shock a médicos y familiares. Lo que parecía una dificultad para respirar e hinchazón en los pies terminó dándole un giro de 180° a la vida de Matthew Allick, pues el hombre fue declarado muerto durante 10 minutos; sin embargo, logró volver de la muerte.

Resulta que, en ese momento, nada hacía pensar que fuera posible que presentara un cuadro de salud grave. Allick llevaba una vida activa, hacía ejercicio con frecuencia y hasta mantenía hábitos saludables. Sin embargo, mientras trabajaba en Romford, se percató de que algo no andaba bien. De hecho, llegó el momento en que ya ni un escalón pudo subir y pidió ayuda médica.



Allick fue declarado muerto por 10 minutos

El traslado al Hospital Hammersmith se hizo como medida preventiva debido a la presencia de un ritmo cardíaco irregular. Sin embargo, allí cambió todo en cuestión de segundos.

Mientras un médico le pedía que calificara el dolor que sentía, Allick pasó de señalar una molestia mínima a enfrentar un dolor demasiado fuerte. Después se desplomó. Los especialistas detallaron que Matthew sufrió un paro cardíaco provocado por una embolia pulmonar.

Durante 10 minutos no tuvo pulso ni latidos. En ese punto, el equipo médico inició maniobras intensas de reanimación con desfibrilador y reanimación cardiopulmonar. Los exámenes posteriores dieron a conocer la presencia de grandes coágulos de sangre en el corazón y los pulmones, una situación que obligó a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia y a siete transfusiones de sangre.



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Cómo ocurrió la historia de Matthew Allick

Tras ser reanimado, Allick permaneció en coma durante tres días. De hecho, el panorama era muy delicado. Los médicos advirtieron a su familia que, en caso de que despertara, podía haber riesgo de daño cerebral severo por la falta de oxígeno. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba y despertó consciente.

Eso sí, el regreso no fue sencillo. Tenía vacíos de memoria importantes y debió empezar prácticamente desde cero. Aprender a sentarse, volver a caminar e incluso lidiar con reconocer colores se convirtieron en retos diarios. Durante los primeros días tampoco recordaba nombres de personas cercanas.



Lo que le enseñó esta experiencia

Hoy, Matthew vive con secuelas físicas y debe tomar anticoagulantes de por vida, pero su manera de ver la vida cambió por completo. Según sus médicos, sobrevivir a un episodio así ocurre en apenas un pequeño porcentaje de los casos. Por eso lo llaman un “hombre milagro”. Esa experiencia también lo llevó a escribir el libro Life After Being Clinically Dead y a convertirse en promotor de la donación de sangre.

