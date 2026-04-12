Hombre murió tras ser embestido por un bus mientras almorzaba: esto se sabe

Una tragedia sacudió a la comunidad de Tegucigalpa, donde un trabajador perdió la vida de manera repentina mientras tomaba un descanso para almorzar. Se trata de Wilfredo Andino, un hombre de 57 años que fue embestido violentamente por un bus fuera de control justo cuando se encontraba sentado en una acera bajo un árbol.

El fuerte impacto no sólo acabó con su vida en el acto, sino que el bus terminó incrustado en una vivienda cercana, dejando total destrucción y el cuerpo de la víctima atrapado entre los escombros.

Andino era una figura muy respetada en su entorno laboral, desempeñándose como técnico en salud ambiental en el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Crucitas. Sus allegados y compañeros lo describieron como un profesional ejemplar, dedicado y siempre dispuesto a dar lo mejor en sus labores de fumigación en la capital hondureña.

Wilfredo compartía en sus redes sociales su profunda afición por la música, mostrándose como un fiel seguidor de la mítica banda británica The Beatles.



Las cámaras de seguridad de la zona captaron los angustiantes segundos del siniestro, revelando que el vehículo blanco circulaba a una velocidad considerable antes de salirse de la calzada.

Según se puede observar en los videos, el trabajador no tuvo ninguna oportunidad de reaccionar ante la inminente colisión. Aunque en un principio se manejó la hipótesis de una posible falla mecánica en el sistema de frenos, las investigaciones policiales dieron un giro determinante al profundizar en el estado del conductor.

Tras el incidente, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó la captura del conductor, quien tras el choque descendió del automotor visiblemente desorientado. Las autoridades revelaron un detalle indignante: el sujeto operaba presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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Debido a esto, el sospechoso fue remitido a la fiscalía correspondiente para enfrentar cargos por el delito de homicidio imprudente, cuya pena en el país puede alcanzar los siete años de cárcel.

Este fatal suceso ocurre en un contexto crítico de seguridad vial, ya que en lo que va de 2026 se contabilizan más de 350 fallecimientos por accidentes de tránsito en Honduras.