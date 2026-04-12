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Hombre murió tras ser embestido por un bus mientras almorzaba: esto se sabe

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los angustiantes segundos del siniestro, revelando que el vehículo blanco circulaba a una velocidad considerable antes de salirse de la calzada.

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