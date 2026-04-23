Hombre se quitó la vida tras ser detenido por feminicidio: la arrojó desde el piso 13

Un hombre de 32 años, señalado de haber causado la muerte de su pareja al arrojarla desde un edificio en Río de Janeiro, Brasil, fue hallado sin vida en su celda horas después de ser detenido. De acuerdo con las autoridades locales, el presunto agresor se habría quitado la vida tras ser capturado por el delito de feminicidio, en un caso que ha generado conmoción por la violencia de los hechos.

Según lo reportado por BAND TV, el sospechoso, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, fue encontrado ahorcado dentro de la prisión. Las primeras investigaciones indican que utilizó sus propios pantalones cortos para quitarse la vida, poco después de haber sido trasladado al centro de detención tras su captura.

El hombre había sido detenido como principal sospechoso de la muerte de su novia, Ana Luiza Mateus Souza, una mujer de 30 años que fue encontrada sin vida en una zona común de un edificio ubicado frente a la playa de Barra da Tijuca. La víctima cayó desde el piso 13 del apartamento en el que se encontraba con su pareja.

Testimonios de vecinos revelaron que durante la noche previa al hecho se escucharon fuertes discusiones entre la pareja, lo que refuerza la hipótesis de un episodio de violencia intrafamiliar que habría escalado hasta un desenlace fatal. Pese a que el hombre no confesó formalmente el crimen, las autoridades señalaron que asumió la responsabilidad de lo ocurrido sin ofrecer detalles sobre cómo se produjo la caída.



La víctima, quien se desempeñaba como modelo y psicóloga, era además candidata a un certamen de belleza en el estado de Bahía. Natural de Teixeira de Freitas, se encontraba en Río de Janeiro junto a su pareja, aunque ya había adquirido un tiquete para regresar a su ciudad natal.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que, al momento de su detención, el sospechoso presentó un documento de identidad que pertenecía a su hermano, lo que ahora también forma parte de las indagaciones en curso.