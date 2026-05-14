Impresionantes videos de personas por los aires por tormenta de arena en la India

Un fenómeno natural ha golpeado el norte de la India, específicamente el estado de Uttar Pradesh, donde una serie de tormentas de arena, vientos huracanados y relámpagos han dejado un saldo devastador de víctimas y daños materiales. La magnitud del desastre ha quedado registrada en impactantes imágenes que circulan en redes sociales, mostrando la violencia de la naturaleza en una de las regiones más pobladas del mundo.



El horror captado en cámara: personas y casas por los aires

Los testimonios visuales de la tragedia son estremecedores. En los videos se observa a personas siendo levantadas y lanzadas por los aires debido a la fuerza de los vientos huracanados.

La tormenta de polvo llegó de manera repentina, oscureciendo el cielo por completo en cuestión de minutos y convirtiendo el día en noche.

La potencia del viento fue tal que no solo arrancó árboles de cuajo y derribó postes de luz y vallas publicitarias, sino que también provocó que viviendas enteras volaran por los aires, dejando a cientos de familias sin hogar en un instante. Los servicios de emergencia se encuentran en máxima alerta intentando rescatar a sobrevivientes entre los escombros de las estructuras colapsadas.

Un saldo mortal en aumento

Hasta el momento, las cifras oficiales y de prensa reportan una tragedia de grandes proporciones. Informes gubernamentales de Uttar Pradesh confirmaron inicialmente 89 víctimas mortales y 53 heridos tras los eventos del 13 de mayo.



No obstante, reportes de última hora elevan la cifra de fallecidos a más de 100 personas debido a la severidad de los vendavales y la tormenta eléctrica previa al levantamiento del polvo.

Este estado, que cuenta con una población superior a los 240 millones de habitantes, se encuentra sumido en el caos mientras se evalúan los daños en las zonas rurales y urbanas más afectadas, algunas de ellas situadas a unos 300 kilómetros de donde se desarrolla una cumbre internacional de los BRICS.



Factores climáticos y advertencias extremas

Aunque las tormentas son habituales en los meses de verano antes del monzón, la oficina meteorológica de India ha señalado un aumento preocupante en la intensidad de estos fenómenos extremas. Expertos vinculan la frecuencia de estos rayos y tormentas eléctricas violentas con la subida de las temperaturas globales y los cambios en los patrones climáticos.

Tras el paso de la pared de polvo y arena, las autoridades informaron que han comenzado intensas lluvias y granizo, lo que complica las labores de rescate y la restauración de los servicios básicos en las zonas donde la infraestructura eléctrica fue totalmente destruida por el viento.