Incertidumbre por reunión de EE.UU. e Irán en medio de tensión por el Estrecho de Ormuz

Sigue la tensión entre Estados Unidos e Irán, en especial por la situación en torno al Estrecho de Ormuz, que ha sido de suma importancia para el Gobierno de Donald Trump por el control del comercio mundial del petróleo y el cierre intermitente de este paso estratégico como una carta de presión frente a la comunidad internacional.

El excanciller colombiano Julio Londoño Paredes, en diálogo con Sala de Prensa Blu, fue enfático en señalar la incertidumbre que rodea tanto la posible reunión como el desarrollo general del conflicto. “Esto es absolutamente incierto y uno no se atreve a decir qué va a pasar”, afirmó, subrayando la falta de claridad en las condiciones actuales del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Naturalmente, yo creo que la primera cosa que ha habido es que no ha habido un objetivo claro en la acción de los Estados Unidos contra Irán. Ha cambiado con una enorme facilidad de posición. Inicialmente dijo que era el cambio del régimen, que no más ayatolás. Eso lo modificó posteriormente. Después se refirió simplemente al asunto nuclear. Eso también lo cambió en alguna forma. Posteriormente dijo que era el auspiciador del terrorismo y que iba a acabar con eso. Entonces uno no sabe exactamente para dónde va, no hay un objetivo claro, un propósito estratégico perfectamente establecido, por lo menos que trascienda la comunidad internacional”, dijo sobre la situación.

Foto: AFP

Se ha conocido que, además, se prevé que habrá una reunión entre Estados Unidos e Irán en torno esta situación, la cual se llevaría a cabo en Teherán pero que, hasta la fecha, no tiene una fecha oficial para reunir a ambos gobiernos. Según Londoño, algo que ha molestado (tal vez) en esta situación ha sido esa falta de claridad de EE.UU. en sus objetivos sobre el Estrecho de Ormuz, tanto que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no ha respaldado de manera contundente las acciones que se han llevado a cabo.



“Aquí ha habido una situación muy complicada que vamos a ver las consecuencias. La OTAN no le marchó en un momento determinado a Trump muy claramente por el control sobre el Golfo de Ormuz. Ahí se ha tenido una fuerte grieta. La OTAN. Además, también, como usted sabe, están saliendo noticias en los EE.UU. que Trump habría anunciado la posibilidad de que en cualquier momento puede venir Cuba también. Entonces es una cosa por todos lados. Además, está peleando con el Papa. Entonces pues es una especie de caja de Pandora”, puntualizó.