Indignante: profesores no podían denunciar acoso escolar en polémico colegio militar

Los colegios militares son instituciones que combinan la formación académica tradicional con una estructura basada en la disciplina, el orden y los valores nacionales.

Por ello, los padres consideran que este tipo de educación formará aún más a sus hijos. No obstante, que sea militar no quiere decir que todo vaya en orden dentro del establecimiento; eso fue lo que ocurrió en un colegio en Perú, donde varios profesores no podían denunciar que estaban siendo víctimas de acoso.

De acuerdo con información de medios locales, en un colegio ubicado en el sector de San Borja, un profesor entregó un desgarrador testimonio sobre lo que está ocurriendo en el plantel.

"A veces los profesores tenemos miedo a denunciar por temor a represalias, ya que las autoridades no hacen nada, nos humillan".



Esas fueron las palabras de un profesor del Liceo Naval Almirante Guise, que, pese a trabajar desde hace 10 años allí, contó a un medio local (Latina Noticias) que si un trabajador hacía alguna denuncia o queja sobre temas referentes a la institución, terminaba siendo víctima de acoso y hostigamiento por parte de las propias autoridades.

El hombre también reveló que incluso eran víctimas de acoso por parte de los mismos alumnos, pues narró cómo ellos usaban los altos cargos de sus padres dentro de la Marina de Guerra para intimidar y amenazar a los profesores de la institución cuando estos hacían algún llamado de atención a los menores.

Liceo Naval Almirante Guise. Foto: tomada de Facebook.

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“En algunas oportunidades pasaba que, si se les llamaba la atención, llamaban al papá y a los docentes para que rindan cuentas o eran amonestados", indicó el maestro.

Asimismo, manifestó que hace mucho tiempo denunció lo que ocurría en el colegio, pero terminó siendo víctima de maltrato laboral al punto de ser diagnosticado con ansiedad severa. De hecho, una de las sanciones que recibió fue el traslado al área administrativa para cumplir actividades totalmente distintas a su área.

"En mi caso incluso perdí peso y tuve que ir al médico; el trato que recibimos era terrible", expresó el profesor.

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Según la información, en videos que circulan en redes, un alumno amenaza a un maestro con matarlo si no le colocaba buenas calificaciones; mencionó que este tipo de casos sucede con frecuencia en el colegio. "Ese caso fue muy conocido; lastimosamente, nadie hace ni dice nada", agregó.

Tras la revelación de lo ocurrido en el colegio, el medio citado manifestó que representantes del Liceo Naval les exigieron al personal mantener confidencialidad institucional sobre información privilegiada y que su incumplimiento puede traer faltas disciplinarias.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

