VIDEO: Así fue la caída del helicóptero en el que viajaba la periodista Eliana Moreno

Por medio de redes sociales se difundió el momento exacto en el que se cae e incendia el helicóptero de noticias de NBC4 y Telemundo 52 en Chatsworth, Los Ángeles. El trágico accidente aéreo cobró la vida de tres personas en el lugar de los hechos.

El audiovisual fue obtenido y posteado por una cuenta en X, tras el llamado de las autoridades encargadas de la investigación. La grabación fue captada desde un edificio cercano y muestra de manera clara los momentos previos al impacto en tierra.

En él se evidencia cómo la aeronave desciende de manera repentina a gran velocidad antes de estrellarse cerca de unas minibodegas. El impacto final ocurrió entre dos establecimientos comerciales, generando de manera inmediata un voraz fuego.

En el siniestro perdieron la vida la reportera Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y el ciudadano Edy Gutiérrez Mejía, quien se encontraba en el lugar de los hechos. La viralización del contenido aumentó la conmoción del público, pues la joven acababa de finalizar la cobertura de una emergencia.



El suceso ocurrió la noche del martes 15 de septiembre, cerca de las 7:00 p.m., en la cuadra 9100 de North Mason Avenue. La tripulación sobrevolaba la zona para informar sobre la colisión de una camioneta de lujo contra un autobús de pasajeros del Metro.

Según la información de varios medios de comunicación, el helicóptero, operado por la firma Angel City Air, contaba con un sistema de grabación interno que registró los momentos previos al incidente. En el audio se escucharon alteraciones en el sonido del motor y alarmas de cabina antes de que se perdiera todo contacto radial.

🚨 #BREAKING: I have now obtained new footage of the NBCLA helicopter showing the moment the aircraft slams into the ground.



Warning: Very difficult to watch.



New video from a nearby building is giving investigators another look at the moments before the NBC4 news helicopter… pic.twitter.com/F1EGk1OqZJ — zach bitango (@ZachBitango) September 18, 2026

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¿Qué investigan las autoridades sobre el video del helicóptero?

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) examinan el video como una pieza clave para esclarecer lo ocurrido. Fabián Salazar, investigador a cargo, destacó que el registro captado por las cámaras y el audio aportarán datos cruciales sobre el caso y permitirán avanzar en las pesquisas.

Especialistas en aviación, como Jeff Guzzetti, revisaron las imágenes captadas desde el exterior y la cabina para analizar la falla. Las pesquisas oficiales buscan establecer si un problema en el motor o en el rotor provocó el descenso acelerado del helicóptero durante el hecho que es materia de investigación.

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Eliana Moreno, de 38 años, tenía una destacada trayectoria en el periodismo aéreo de California y utilizaba en Instagram la cuenta @eli_in_the_heli. La periodista se graduó de la Universidad Chapman en 2010 y cubría noticias desde el aire para importantes cadenas locales de televisión.

El piloto George Marciniw, exalumno de Burbank High School, operaba la aeronave y trabajaba junto a Moreno desde 2023. Ambos habían acumulado años de experiencia en coberturas aéreas de emergencias en la amplia región del sur de California, donde desarrollaron su trabajo periodístico desde el aire.

¿Cómo despidieron sus compañeros a Eliana Moreno?

La partida de la comunicadora generó dolor entre sus compañeros de televisión en Estados Unidos. Su compañero Balbino Avilés, del medio de comunicación, destacó su entrega profesional durante una década de labores continuas en las coberturas aéreas y recordó la dedicación con la que ejerció su trabajo.

Balbino, recordó un mensaje en el que Moreno le deseaba un buen vuelo y expresó conmocionado que ahora le correspondía a él desearle un feliz viaje al cielo. El reportero concluyó que la periodista se fue informando a la audiencia y haciendo lo que más le apasionaba durante su trayectoria.

Durante la emisión del programa matutino Hoy Día, de Telemundo, la producción interrumpió la pauta habitual para rendir homenaje a la tripulación. En pantalla aparecieron fotografías de los fallecidos junto a la aeronave, mientras los conductores expresaban su pesar por lo ocurrido.