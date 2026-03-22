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Blu Radio  / Mundo  / Irán amenaza con atacar infraestructuras regionales si EE.UU. bombardea plantas eléctricas

Irán amenaza con atacar infraestructuras regionales si EE.UU. bombardea plantas eléctricas

Donald Trump, dio un ultimátum para la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas; de lo contrario, dijo que EE. UU. podría atacar y arrasar las centrales eléctricas de Irán.

Mohammad Eslami, presidente de Irán
Mohammad Eslami, presidente de Irán
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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