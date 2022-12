Israel levanta una nueva barrera entre su territorio y Gaza

Israel empezó a construir una nueva barrera entre su territorio y la palestina Franja de Gaza, bajo bloqueo, con el fin de sellar la frontera y evitar infiltraciones, informó este domingo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Durante el fin de semana comenzamos a construir la barrera por encima del nivel del suelo a lo largo de la frontera de Gaza (...) evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio", señaló Netanyahu en la reunión semanal de su gabinete de gobierno, según un comunicado, en el que no se ofrecen más detalles.

Según el diario Jerusalem Post, la nueva barrera, construida con cemento y de unos seis metros de altura, reemplazará a la actual valla fronteriza con la Franja,

que se encuentra bajo bloqueo israelí desde que el movimiento islamista Hamás se hizo con su control en 2007.

Este domingo, cinco palestinos procedentes de Gaza, algunos de ellos armados con cuchillos y alicates, fueron arrestados por el Ejército israelí en las inmediaciones del perímetro del enclave, informó el Times of Israel.

Además de la barrera terrestre, Israel cuenta con otras dos: una marítima de unos 200 metros de largo, 50 de ancho y seis de alto que está construyendo y otra subterránea de algunas docenas de metros -el Ejército no ha especificado cuántos- con el objetivo de detectar y destruir túneles que pretendan penetrar territorio israelí.

"También me gustaría dejar algo claro: si no se mantiene la calma en Gaza, tomaremos las decisiones incluso en el período electoral y no dudaremos en actuar", advirtió Netanyahu ante su equipo de Gobierno, en referencia a los próximos comicios generales previstos para el próximo 9 de abril.

La zona fronteriza entre Israel y la franja ha sido el escenario de movilizaciones de la llamada Gran Marcha del Retorno, que insta a los palestinos a acudir a la frontera a protestar por el bloqueo y pedir el derecho al retorno de los refugiados palestinos, desde el pasado marzo y desde entonces 240 palestinos han muerto allí, según cifras del Ministerio de Sanidad.

También han fallecido un soldado israelí junto a la Franja y otro en una operación del Ejército encubierta.

Israel acusa a Hamás de instigar las protestas y usarlas para dañar la valla e infiltrarse en el país para cometer ataques.