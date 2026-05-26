Joyas ocultas y una trama millonaria: el escándalo que acorrala a expresidente Zapatero

Un lote de joyas ocultas en una caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz, en Madrid, agrava la situación judicial del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional en una supuesta trama de corrupción millonaria vinculada a la aerolínea Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino estos bienes, además de relojes y dos discos duros. El hallazgo se produjo en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales que lidera el magistrado José Luis Calama, quien indaga si el exmandatario (2004-2011) encabezó una red de tráfico de influencias y organización criminal.

Luis Arroyo, presidente del Ateneo y portavoz de Zapatero, explicó que las piezas halladas corresponden a herencias de la madre y la suegra del político, junto con algunos regalos. Según su versión, los elementos de valor estaban allí porque el matrimonio vive en una casa de alquiler sin caja de seguridad tras haber vendido su antigua propiedad.



Qué es el caso Plus Ultra y por qué investigan a Rodríguez Zapatero

La justicia española investiga la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. Según el auto judicial, los beneficios económicos de esta operación "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y su entorno más próximo mediante un entramado de empresas instrumentales sin actividad real.

Joyas halladas en caja fuerte de Rodríguez Zapatero Foto: EFE

Anticorrupción y la UDEF sospechan que los fondos del rescate pudieron ser utilizados para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana. La causa penal fue reabierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tras haber sido archivada previamente por un juzgado de instrucción madrileño.



El portavoz de Zapatero manifestó la sorpresa del exjefe del Ejecutivo ante las conclusiones policiales. Arroyo denunció que el informe de la UDEF constata que el político y su esposa, Sonsoles Espinoza, liquidaron una hipoteca de 500.000 euros en un año, pero "omiten que el dinero procedía de la venta de su casa".

El exlíder del PSOE solicitó aplazar su declaración como investigado, prevista para el 2 de junio, para preparar su defensa. En un video, Rodríguez Zapatero rechazó los cargos y aseguró que “jamás” ha hecho gestiones ante ninguna administración pública en relación con este caso.