José Luis Rodríguez Zapatero
Tribunal abre diligencias previas a expresidente español Zapatero por vínculos con Maduro
Una querella atribuye al exmandatario una posible implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Expresidente Rodríguez Zapatero destaca el papel de la comunidad internacional para la "paz total"
Rodríguez Zapatero, que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, valoró lo ocurrido el día de la investidura de Petro cuando María José Pizarro impuso la banda presidencial.
José Luis Rodríguez Zapatero y el papel que jugaría en un eventual gobierno de Gustavo Petro
Se conocieron nombres luego de que el candidato Gustavo Petro confirmó interés de establecer diálogos de paz con distintos grupos en su eventual Gobierno.
La paz: tema central entre reunión de Petro y exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez
Según la agenda de Petro, el precandidato estará en España hasta el 5 de febrero, día en el que culminaría su segunda visita a ese país.
Rodríguez Zapatero vincula éxodo de venezolanos a sanciones impuestas por EE.UU.
El expresidente español destacó "la actitud solidaria" hacia el pueblo venezolano de los once países latinoamericanos que se reunieron en Quito a principios de este mes.
Borges rechaza acusación por atentado a Maduro y señala que Zapatero lo amenazó
Dijo, además, que “todo” lo que hace el Gobierno tras el atentado tiene la intención de “inyectarle miedo al país”.
Expresidente Zapatero pide apostar por la paz en Colombia aunque sea “imperfecta”
Zapatero subrayó la necesidad de apostar por la paz "con todas las dificultades" que esta arrastra.
Zapatero insiste en diálogo y en trámite de quejas electorales en Venezuela
Los principales candidatos de la oposición denunciaron más de 1.000 irregularidades durante la jornada electoral.
Le da oxígeno a Maduro: editorial de El País de España arremete contra Zapatero
El editorial del diario El País, el de más circulación en España, critica duramente la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a quien acusa de estar dando oxígeno al régimen de Nicolás Maduro.
“Es un momento realmente difícil”: Zapatero sobre dialogo venezolano
El expresidente de España participa como negociador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.