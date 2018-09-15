En vivo
Blu Radio  / José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

  • Fotografía difundida por la oficina de prensa presidencial de Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), estrechando la mano del ex primer ministro de España (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, antes de una reunión privada en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de octubre de 2022.
    José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro
    Foto: AFP
    Mundo

    Tribunal abre diligencias previas a expresidente español Zapatero por vínculos con Maduro

    Una querella atribuye al exmandatario una posible implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

    Nación

    Expresidente Rodríguez Zapatero destaca el papel de la comunidad internacional para la "paz total"

    Rodríguez Zapatero, que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, valoró lo ocurrido el día de la investidura de Petro cuando María José Pizarro impuso la banda presidencial.

  • Gustavo Petro y Zapatero en Colombia Foto @.jpg
    Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Zapatero en Colombia
    Foto @Veronicalcocerg
    Noticias

    José Luis Rodríguez Zapatero y el papel que jugaría en un eventual gobierno de Gustavo Petro

    Se conocieron nombres luego de que el candidato Gustavo Petro confirmó interés de establecer diálogos de paz con distintos grupos en su eventual Gobierno.

  • Gustavo Petro y José Luis Rodríguez FOTO AFP.jpg
    Gustavo Petro y José Luis Rodríguez //
    FOTO AFP
    Política

    La paz: tema central entre reunión de Petro y exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez

    Según la agenda de Petro, el precandidato estará en España hasta el 5 de febrero, día en el que culminaría su segunda visita a ese país.

    Mundo

    Rodríguez Zapatero vincula éxodo de venezolanos a sanciones impuestas por EE.UU.

    El expresidente español destacó "la actitud solidaria" hacia el pueblo venezolano de los once países latinoamericanos que se reunieron en Quito a principios de este mes.

  • 276073_BLU Radio, Foto: diputado Julio Borges / AFP
    BLU Radio, Foto: diputado Julio Borges / AFP
    Mundo

    Borges rechaza acusación por atentado a Maduro y señala que Zapatero lo amenazó

    Dijo, además, que “todo” lo que hace el Gobierno tras el atentado tiene la intención de “inyectarle miedo al país”.

    Nación

    Expresidente Zapatero pide apostar por la paz en Colombia aunque sea “imperfecta”

    Zapatero subrayó la necesidad de apostar por la paz "con todas las dificultades" que esta arrastra.

    JUAN BARRETO
    Mundo

    Zapatero insiste en diálogo y en trámite de quejas electorales en Venezuela

    Los principales candidatos de la oposición denunciaron más de 1.000 irregularidades durante la jornada electoral.

  • 290646_maduro_rodriguez_zapatero_twitter_maduro.jpg
    maduro_rodriguez_zapatero_twitter_maduro.jpg
    Mundo

    Le da oxígeno a Maduro: editorial de El País de España arremete contra Zapatero

    El editorial del diario El País, el de más circulación en España, critica duramente la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a quien acusa de estar dando oxígeno al régimen de Nicolás Maduro.

    Mundo

    “Es un momento realmente difícil”: Zapatero sobre dialogo venezolano

    El expresidente de España participa como negociador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.

