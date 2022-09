Expresidente Rodríguez Zapatero destaca el papel de la comunidad internacional para la "paz total"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero destacó este jueves en Bogotá la valentía de Colombia para buscar la "paz total", la gran apuesta del presidente Gustavo Petro, que asumió el pasado 7 de agosto.

"Estamos en el primer año de un renacer de Colombia (...) de una Colombia que -con valentía, determinación, convicción- aspira y logrará la paz total, la revisión de las desigualdades", afirmó Rodríguez Zapatero en la conferencia "Ética para el pacifismo mundial", en la Universidad Libre de Bogotá.

Publicidad

Rodríguez Zapatero, que ha mantenido contactos con el entorno de Petro sobre este tema desde la pasada campaña presidencial, agregó: "Esta sociedad tiene que lograrlo, cuanto antes. Tenemos que llegar a esta paz para demostrar en estos tiempos de guerra que el gran ideal de paz sigue siendo lo mejor para movilizar la convivencia y el progreso".

Desde su llegada a la Presidencia, Petro propuso la "paz total", una ambiciosa apuesta para llevar a la mesa de negociación a los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país.

La idea es lograr con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, y con las bandas criminales y disidencias, algún tipo de arreglo jurídico o de sometimiento a la Justicia.

El valor de los símbolos

Publicidad

Rodríguez Zapatero, que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, valoró lo ocurrido el día de la investidura de Petro cuando la senadora María José Pizarro impuso la banda presidencial al nuevo jefe de Estado.

La senadora es hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19 que fue compañero de Petro en esa guerrilla y cayó asesinado en marzo de 1990 cuando era candidato presidencial tras dejar las armas.

Publicidad

"Que emoción sentimos con esas imágenes (...) del traspaso de poder. Ese símbolo es un símbolo ya de la historia que nos reconforta, que nos hace crecer. Ese símbolo de traspaso de poder renueva las ilusiones", dijo Rodríguez Zapatero a Pizarro, que asistió a la conferencia.

En ese sentido, el expresidente del Gobierno español aseguró que ayudará para que Colombia sea "un ejemplo significativo de paz", pues considera que "la paz es el estadio más elevado de la política".

"La paz crea, la paz nos enseña la compasión, la paz alumbra la convivencia, la paz enseña a rectificar (...) hay toda una gran evocación de la unidad detrás de la paz, jamás se hace la paz por la soberbia", manifestó.

Latinoamérica debe impulsar la paz mundial

Publicidad

El expresidente del Gobierno español considera también que Latinoamérica debe unirse para impulsar la paz mundial, pues es una región que "afortunadamente hace tiempo que no conoce guerras, que ha decidido no intentar la carrera nuclear y no se ha posicionado en los conflictos bélicos de una manera activa y beligerante".

"Si esto une al continente a favor de la paz, este es un continente que puede dialogar (...) Tiene una posición de privilegio y una responsabilidad histórica, para ello hay que unir Latinoamérica, integrarla", expresó, y subrayó que la región puede ser "el gran vehículo contemporáneo" para construir la paz mundial.

Publicidad

Escuche el podcast: el monje que cambió la historia religiosa