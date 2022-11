Expresidente Zapatero pide apostar por la paz en Colombia aunque sea “imperfecta”

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pidió apostar por la paz en Colombia aunque esta sea "imperfecta" porque siempre será mejor que la "historia desgarradora" de las últimas décadas, así como también en Venezuela.



"Si uno ve la historia de Colombia es una historia desgarradora de las últimas décadas. Cualquier aliento de paz va a ser mejor para mucha gente, para el derecho a la vida y para la convivencia", dijo el exmandatario socialista español en Quito.

En declaraciones a varios medios poco antes de dar una conferencia, Zapatero subrayó la necesidad de apostar por la paz "con todas las dificultades" que esta arrastra.



"Apostemos por la paz, aunque sea una paz imperfecta", insistió.



Zapatero participó en Quito en la inauguración de un curso sobre derecho internacional humanitario que analiza los 20 años de la firma de acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, tras la guerra del Cenepa en 1995.



Su visita a Ecuador, la tercera en menos de un mes, ha coincidido con la de su predecesor al frente del Gobierno español, el conservador José María Aznar, quien en una conferencia en Guayaquil volvió a expresar sus reservas del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político.



"Yo nunca he podido aprobar el acuerdo de Colombia y las Farc porque justamente es un acuerdo que cae en las cosas esenciales que hay que evitar cuando se pretende acabar el terrorismo y garantizar la seguridad", dijo Aznar en su alocución, organizada por la Fundación Ecuador Libre.



Preguntado por esas declaraciones, Zapatero afirmó que no iba a "polemizar" con su predecesor "estando los dos aquí en Ecuador", pero se mostró partidario de los esfuerzos por la paz en el país vecino y también en Venezuela.



"La consecución de la paz, la búsqueda de la paz, exige diálogo, paciencia, escuchar y, como demuestra la historia, las sanciones no ayudan", dijo el expresidente español al ser preguntado por la intención de la UE de adoptar nuevas "medidas restrictivas" contra líderes del régimen de Nicolás Maduro, reelegido el pasado día 20.



Para Zapatero, que estuvo en Venezuela como observador en esos disputados comicios, las sanciones son "un recurso fácil, pero (que) no construyen la paz".



"En muchas ocasiones, cuando hay una situación tan difícil, con tanta confrontación histórica como en Venezuela, pues lo más difícil obviamente es intentar la paz, la convivencia. Eso es lo que creo que debe hacer la comunidad internacional y ese es mi propósito", subrayó.



Y ahondó, ya en su conferencia, en que "la paz es la tarea que más merece la pena porque detrás de la paz está la vida" y que cuando se habla de "violencia no solo podemos hablar de guerra o terrorismo", porque los "homicidios" y la "malaria" matan más.



Otras de las claves para alcanzar la paz es, a su juicio, reducir drásticamente las diferencias sociales y también la violencia de género.



En cuanto a Ecuador, que sufre los estragos del narcoterrorismo en los últimos meses, reivindicó que la UE, que es un espacio de seguridad y cooperación, coopere en todos los graves problemas fronterizos que hay en el norte del país, en la frontera con Colombia.



"El riesgo de violencia gravísimo del narcotráfico en este continente necesita un debate abierto de toda la región", consideró.



De enero a abril de este año Ecuador ha sufrido varios ataques por parte de un grupo disidente de las Farc presuntamente vinculado al narcotráfico, que han dejado cuatro militares y tres decenas de heridos.



También se ha cobrado las vidas de tres integrantes de un equipo periodístico secuestrado y asesinado, mientras que otra pareja aún permanece cautiva del llamado frente Oliver Sinisterra, encabezado por el disidente alias ‘Guacho’.