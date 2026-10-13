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Blu Radio  / Mundo  / Kim Jong-un inaugura un museo que exhibe un misil balístico capaz de alcanzar a EE.UU.

Kim Jong-un inaugura un museo que exhibe un misil balístico capaz de alcanzar a EE.UU.

La noticia llegó un día después de que el presidente estadounidense dijera que consideraba plausible reunirse con Kim Jong-un en el marco de su viaje a Shenzhen (China).

Líder norcoreano, Kim Jong-un, junto al balístico intercontinental Hwasong-20.
Líder norcoreano, Kim Jong-un, junto al balístico intercontinental Hwasong-20. Foto AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

El líder norcoreano, Kim Jong-un, inauguró el museo de Defensa Nacional, según informó la agencia de noticias estatal KCNA, que mostró una variedad de armamento expuesto, incluido un misil balístico capaz de alcanzar a Estados Unidos, mientras Donald Trump insinuaba una reunión entre ambos mandatarios en noviembre.

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Kim, junto a la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores de Corea, su esposa y su hija, participó el domingo en la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional, con motivo del 81 aniversario de la fundación del partido, sin que Pionyang diera información respecto de la ubicación de la exposición.

El líder norcoreano Kim Jong-un en la inauguración del museo de Defensa Nacional.
El líder norcoreano Kim Jong-un en la inauguración del museo de Defensa Nacional. Foto AFP.

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En la ceremonia, el líder norcoreano cortó la cinta inaugural y, junto con el resto de participantes, recorrió un museo que en sus salas expone desde equipo de combate personal hasta drones y misiles, incluido un misil balístico intercontinental Hwasong-20, que tiene un alcance de 15.000 kilómetros y diseñado para portar múltiples ojivas nucleares.

El museo aborda, según Corea del Norte, los "grandes frutos" en el ámbito militar del partido, y "constituye un gran tesoro nacional de trascendencia eterna que exhibe el espíritu inquebrantable y la firme voluntad revolucionaria del pueblo coreano, así como el poder absoluto" del país.

La noticia llegó un día después de que el presidente estadounidense dijera que consideraba plausible reunirse con Kim en el marco de su viaje a Shenzhen (China), donde se celebrará la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), entre el 18 y el 19 de noviembre.

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En agosto, el mandatario republicano ordenó reducir las maniobras que ejecutan cada verano Washington y Seúl -ejercicios que Pionyang considera una amenaza-, un gesto que pudo contentar a Kim, con el que Trump ha dicho -en repetidas ocasiones- que mantiene una excelente relación, si bien sus intentos por reiniciar el diálogo no han generado una acogida en Corea del Norte a nivel público.

Misil balístico norcoreano intercontinental Hwasong-20.
Misil balístico norcoreano intercontinental Hwasong-20. Foto AFP.

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Por otro lado, la inauguración tuvo lugar un día antes de que las autoridades norcoreanas lanzaran un misil balístico "táctico". Este martes aseguraron que fue "un gran éxito", en medio de un aumento de pruebas de este tipo en comparación con 2025 y de la escalada de tensiones con Corea del Sur, a raíz de la explosión de dos minas que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

En este contexto, Seúl acusó a Pionyang de plantar los explosivos y exigió una disculpa, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas negaron estar involucradas y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.

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