La casa del horror: detiene a una mujer tras el hallazgo de cinco bebés muertos en su vivienda

La policía francesa arrestó este miércoles a una mujer de 32 años de edad en relación con el hallazgo de los restos de cinco recién nacidos en el interior de su domicilio, ubicado en la localidad de Orange, en el sureste de Francia. La medida cautelar fue ejecutada por las autoridades judiciales en el marco de una investigación abierta formalmente bajo la tipificación penal de asesinato.

El procedimiento quedó bajo la dirección de la Fiscalía de Carpentras, instancia que confirmó la detención de la sospechosa. Las actuaciones policiales salieron a la luz pública tras la cobertura periodística de medios locales como el diario regional La Provence y el periódico Le Parisien, los cuales detallaron que la aprehensión de la imputada se concretó en el momento en que la mujer abandonaba el centro hospitalario donde permanecía ingresada.

El hallazgo en el apartamento y el avance de las investigaciones

La secuencia de los hechos comenzó a desarrollarse el pasado domingo, fecha en la que la mujer dio a luz en su propia vivienda de la comuna de Orange. Tras el parto domiciliario, la paciente requirió un traslado inmediato y su posterior internamiento en un centro médico para recibir atención especializada.

Fue en ese contexto donde la pareja sentimental de la mujer descubrió la escena dentro del apartamento compartido. Según las fuentes oficiales, el hombre había detectado el estado de gestación de su compañera de manera tardía. Durante la revisión del inmueble, el individuo halló dentro de unas cajas los restos óseos pertenecientes a cuatro recién nacidos, así como el cadáver de un quinto bebé.



Posteriormente a la denuncia y a las primeras constataciones periciales en el inmueble, la Fiscalía de Carpentras ratificó la apertura formal de las diligencias por el delito de asesinato. Los investigadores trabajan para esclarecer la cronología de las muertes y las circunstancias exactas en que se produjeron tanto las gestaciones como los posteriores fallecimientos.

Varios reporteros registran el exterior de un domicilio en Carpentras, Francia, tras el fallecimiento de dos menores en un vehículo debido a una ola de calor. AFP

Protección de menores y medidas adoptadas por la justicia

De manera paralela al proceso penal abierto contra la progenitora, la justicia francesa dispuso un protocolo de protección inmediata para la descendencia de la pareja. Las autoridades informaron que la fiscalía ordenó la medida de acogida provisional para el bebé recién nacido el pasado domingo, con el fin de garantizar su integridad y atención médica.

Asimismo, la representación del Ministerio Público emitió un reporte a los servicios sociales competentes sobre la situación de los otros dos hijos menores de edad que integran el núcleo familiar. Estos organismos asumirán el seguimiento y la evaluación de las condiciones de los menores mientras avanza la instrucción judicial del caso en los tribunales.

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Contexto de la denegación de embarazo y precedentes judiciales en Francia

Las estadísticas y los registros judiciales en Francia señalan que las situaciones de homicidios de recién nacidos al momento del parto suelen estar vinculadas en diversos expedientes a cuadros de alteración severa del discernimiento materno, así como al fenómeno conocido como la negación o denegación del embarazo, condición en la cual la gestación se oculta u omite ante el entorno social y familiar.

El antecedente judicial de mayor gravedad registrado en el país europeo en materia de infanticidio corresponde al caso de Dominique Cottrez. En el año 2015, el tribunal correspondiente dictó contra Cottrez una condena de nueve años de prisión tras hallarla culpable de la muerte de ocho de sus hijos recién nacidos, proceso en el cual el jurado reconoció formalmente una alteración del discernimiento en la acusada.

El desarrollo de las pesquisas en Orange continuará bajo la supervisión de las autoridades judiciales, que mantendrán las diligencias periciales y forenses necesarias para esclarecer los hechos en torno a los cinco recién nacidos hallados sin vida.