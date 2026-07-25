Bebé falleció tras ser olvidada durante ocho horas dentro de un bus escolar

Las autoridades mantienen abierta la investigación por la muerte de una bebé de 18 meses, quien fue encontrada sin vida dentro de un transporte escolar perteneciente a un centro de cuidado infantil. El hallazgo ocurrió luego de que la menor permaneciera cerca de ocho horas en el vehículo, mientras avanzan las pericias para establecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con la información conocida, la niña fue recogida alrededor de las 8:00 de la mañana por un colaborador encargado del traslado al jardín infantil. Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, la menor presuntamente no descendió del vehículo al llegar al centro y el automóvil fue estacionado en un lugar distinto al habitual.

Cuando la situación fue descubierta, equipos de emergencia acudieron al lugar para intentar reanimarla, pero la bebé fue declarada fallecida. Entre las principales hipótesis, las autoridades analizan el impacto que habrían tenido las altas temperaturas durante el tiempo que permaneció dentro del vehículo.

¿Qué ocurrió antes de que fuera encontrada?

Durante casi un año, los padres de la menor recibieron una notificación diaria que confirmaba su ingreso al centro infantil. Ese día, el mensaje nunca fue enviado y la situación solo salió a la luz cuando la madre acudió al establecimiento para recoger a su hija al finalizar la jornada.

Fue entonces cuando se confirmó que la niña nunca había ingresado al jardín y que permanecía dentro del transporte escolar en el que había sido trasladada horas antes. Uno de los aspectos que ahora revisan los investigadores es el funcionamiento de los protocolos y control del centro educativo.

¿Qué dijo el jardín?

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Tras conocerse el caso, la administración del jardín O Mestre Cuco emitió un comunicado en el que expresó su posición frente a lo ocurrido. "En estos momentos de indescriptible dolor, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias a los padres y familiares".

La institución también aseguró que está "colaborando con las autoridades competentes en una investigación exhaustiva de todos los hechos". y explicó que el director del colegio regresó de sus vacaciones para atender personalmente la situación y acompañar a la familia y a la comunidad educativa.

En un segundo pronunciamiento, el centro educativo indicó que el vehículo involucrado pertenece a la institución y reiteró que "el vehículo utilizado para transportar a los niños, el cual estuvo involucrado en el trágico incidente de ayer, pertenece al Colégio Mestre Cuco y cuenta con la debida autorización para dicho fin", en respuesta a versiones que cuestionaban la legalidad del servicio de transporte.

Comunicado oficial del jardín implicado en el caso de la bebé que falleció tras ser abandona en bus escolar Captura de pantalla de Facebook Mestre Cuco

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¿Cómo avanza la investigación?

La Policía Judicial continúa adelantando las diligencias para determinar si existieron negligencias y establecer el grado de responsabilidad de las personas e instituciones involucradas. Las autoridades también revisan los sistemas de seguridad del jardín infantil para esclarecer por qué no se detectó la ausencia de la menor durante la jornada.

Además, los investigadores verifican los tiempos de reacción y el funcionamiento de los mecanismos de control interno, mientras esperan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para confirmar las causas del fallecimiento y definir las acciones legales que correspondan.

