La historia del colombiano que se salvó de la pena de muerte, gracias a Obama

En entrevista con BLU Radio, el padre del joven, Emiliano Arboleda, se mostró bastante complacido por la noticia, aunque enfatizó en que su hijo es inocente.



“Él no estaba metido en el caso. Simplemente la Policía lo acusó de haber sido el autor intelectual”, dijo.



El hombre, que es maestro de construcción, manifestó que no ha podido viajar a Estados Unidos a visitar a su hijo por dificultades económicas.



Agregó que Abelardo sufrió, siendo niño, meningitis y que de ahí deriva su discapacidad mental.



“Físicamente a él no se le nota que tiene una discapacidad, pero cuando usted habla con él sí. La enfermedad sí está diagnosticada. Los especialistas lo revisaron y dijeron que sí era verdad”, dijo.



Arboleda fue acusado del asesinato en 1998 de Julián Colón, en un episodio de distribución de drogas en el que se vio vinculado a otros tres hombres. Fue acusado de asesinato, porte de armas, posesión de drogas y condenado a muerte.



Su abogada, Amy Gershenfeld Donnella, saludó la decisión de Obama de conmutar su pena y dijo que el caso del colombiano su caso es ejemplo del mal funcionamiento del sistema federal de pena de muerte.



"Es una persona de color intelectualmente discapacitada con un coeficiente intelectual de 54 que nunca fue capaz de aprender a leer, escribir o hacer simples cuentas matemáticas", dijo Gershenfeld en un comunicado.



Añadió que "una cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza (...) es una sentencia más proporcionalmente adecuada para Arboleda Ortiz".



Arboleda nació en 1967 en Buenaventura.