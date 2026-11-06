La nueva droga zombie que preocupa por su alto poder adictivo y bajo precio en Chile

El consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en una problemática cada vez más visible en algunos sectores vulnerables de Chile, donde las escenas de personas consumiendo drogas en plena vía pública, durmiendo en andenes y buscando objetos para vender se han vuelto parte de la cotidianidad de los habitantes.

En el municipio de San Joaquín, específicamente en el sector de Santa Rosa y sus alrededores, la situación ha generado preocupación entre las autoridades y los vecinos, quienes advierten sobre el aumento de personas con adicciones y los problemas de seguridad que se presentan en las calles.

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La problemática también afecta a familias, comerciantes y trabajadores que deben transitar diariamente por estas zonas, donde el consumo se presenta incluso a pocos metros de paraderos de transporte público y espacios frecuentados por menores de edad.

La nueva droga zombie que preocupa por su alto poder adictivo y bajo precio

La sustancia conocida como ‘cera’ es señalada por habitantes y autoridades de San Joaquín como una de las principales causas de la crisis que atraviesa el sector. Según el reportaje de Canal 13 de Chile, se trata de una variante de la pasta base, considerada más potente y altamente dañina, cuyo consumo puede llegar a tener consecuencias mortales.



Uno de los aspectos que más preocupa es su bajo costo. De acuerdo con los testimonios recogidos durante el recorrido periodístico, una dosis puede costar entre 1.000 y 2.000 pesos chilenos, entre 3.000 y 6.000 pesos colombianos, lo que facilita su adquisición en diferentes calles de la población La Legua Emergencia.

La dependencia que genera esta sustancia también ha llevado a algunas personas a permanecer durante años en situación de calle. Durante el recorrido, el equipo periodístico encontró a hombres y mujeres que permanecían durante horas en las mismas esquinas, varios de ellos con señales de deterioro asociadas al consumo problemático.

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Uno de los consumidores entrevistados reconoció las dificultades que enfrenta para abandonar la sustancia y expresó su agotamiento: «Esa cera me tiene cansado, pero llevo rato consumiéndola».

Otra mujer, de nacionalidad venezolana, contó que llevaba un año y siete meses viviendo en la calle, aunque apenas unos meses en ese sector. Al preguntarle por su consumo, reconoció que utilizaba cera y describió el desgaste emocional que experimentaba: «Una misma se mantiene en la tristeza».

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Durante el reportaje también se conoció el testimonio de un hombre colombiano que aseguró llevar varios años en situación de calle. Al ser consultado sobre cuánto tiempo llevaba en el sector, respondió: «Años llevo acá».

Robos y venta de metales para conseguir dinero

La problemática no se limita al consumo de sustancias. Según los testimonios recopilados, algunas personas buscan conseguir dinero para comprar la droga mediante el robo de objetos, cables y piezas de electrodomésticos que posteriormente venden como chatarra.

Esta dinámica ha generado un mercado ilegal de metales, en particular de cobre, que termina alimentando el círculo de consumo. Durante el reportaje también se evidenció la presencia de personas que rompían aparatos electrónicos para recuperar materiales que pudieran intercambiar por dinero.

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El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, describió la magnitud de la situación en uno de los puntos más afectados: «En Santa Rosa con Pedro Alarcón hemos llegado a ver 50 personas drogándose a vista y paciencia de todo el mundo, de los niños, de la infancia, de personas que toman la micro».

Los vecinos aseguran que los hurtos se han vuelto frecuentes y que existe temor entre quienes regresan tarde a sus viviendas o deben dejar sus vehículos estacionados en la calle. Entre los elementos que más reportan como robados están los espejos de los automóviles.

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«Nos da miedo porque llegamos tarde en la noche y somos trabajadores ambulantes y siempre andan por acá, se roban los espejos porque hay varios autos que quedan afuera», relató una habitante del sector.

Otro vecino manifestó su preocupación por el deterioro de la convivencia: «A empezar a robar, a molestar en la noche, todo. La suciedad. ¿Cada día son más? Más, más, más, cada día son más».

Labra también advirtió sobre el robo de cables y los daños ocasionados a los espacios comunitarios. «Diariamente queman cables, las personas ya están en un consumo que empiezan a robar, que nos ha afectado, nos han robado los jardines, las sedes sociales, han asaltado a gente», señaló.

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Aumentan las detenciones y las incautaciones de armas

La situación también se refleja en las cifras de seguridad. Según los datos entregados durante el reportaje, las detenciones en el eje de Santa Rosa aumentaron un 65 % durante el periodo analizado: pasaron de 62 en 2025 a 102 en lo corrido de 2026.

El mayor Óscar Llanten, de la 50.ª Comisaría de San Joaquín, indicó que también se registró un incremento en los procedimientos relacionados con armas blancas y drogas.

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«En lo específico también se ha incrementado en más de un 86 % la incautación de armas blancas, además de detenciones a infractores de la Ley 20.000 de drogas en este sector», explicó.

Sin embargo, uno de los principales problemas identificados por las autoridades locales es que algunas personas detenidas regresan posteriormente a las calles, lo que dificulta encontrar una solución duradera a la problemática.

El alcalde manifestó que la situación requiere una intervención más amplia del Estado, pues considera que el consumo ha alcanzado niveles que superan la capacidad de respuesta del municipio.

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«Estamos hablando puntualmente de esta zona o de este eje. Hay una situación ya incontrolada», afirmó Labra.

Finalmente, el mandatario local expresó su preocupación por las consecuencias que tiene esta realidad sobre los menores de edad y las familias que transitan por el sector.

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«Estamos desprotegiendo a la infancia, que es el primer derecho que el Estado tiene que cubrir, cuando los niños pasan al colegio y ven a las personas drogándose», cuestionó.

Mientras tanto, los habitantes de San Joaquín continúan enfrentando las consecuencias de una problemática que combina consumo de drogas, situación de calle, robos y deterioro de los espacios públicos.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.