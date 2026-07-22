La temible prisión donde pagará cadena perpeúa el capo 'El Mayo' Zambada

Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los fundadores y máximos líderes del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, poniendo fin a una carrera criminal de décadas vinculada al narcotráfico internacional.

El juez Brian Cogan impuso la pena después de que el narcotraficante se declarara culpable en agosto de 2025 de múltiples cargos relacionados con crimen organizado. Además de la cadena perpetua, ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares en bienes, tal como había solicitado la Fiscalía estadounidense.

Durante la audiencia, el mexicano de 76 años compareció con uniforme de presidiario, cabello completamente blanco y evidentes dificultades para caminar. La sentencia prácticamente garantiza que permanecerá bajo custodia el resto de su vida.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada Foto: tomada de redes sociales

La prisión ADX Florence, el destino más probable para 'El Mayo'

Aunque el juez no hizo una recomendación oficial sobre el centro penitenciario al que será trasladado, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) será la encargada de decidir dónde cumplirá la condena.



El destino que más fuerza ha cobrado es la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, considerada el establecimiento penitenciario más estricto del sistema federal estadounidense. Allí también cumple cadena perpetua Joaquín 'El Chapo' Guzmán, antiguo socio de Zambada en el Cártel de Sinaloa.

Conocida como el "Alcatraz de las Montañas Rocosas", ADX Florence alberga a algunos de los criminales considerados de mayor peligrosidad en Estados Unidos.

Así es la cárcel de máxima seguridad ADX Florence

La prisión ADX Florence es reconocida por sus estrictas condiciones de aislamiento. Los internos permanecen hasta 23 horas al día en celdas individuales de concreto, diseñadas para minimizar cualquier contacto humano. Las habitaciones cuentan con una pequeña ventana que apenas permite el ingreso de luz natural, mientras que las comidas son entregadas a través de una abertura en la puerta.

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Los traslados dentro del penal se realizan bajo fuertes medidas de seguridad, incluyendo esposas, grilletes y escoltas permanentes. Incluso el tiempo de recreación se desarrolla en patios individuales rodeados por estructuras metálicas que limitan el contacto con otros reclusos.

Diversos informes han señalado que el régimen de aislamiento de este centro es uno de los más severos del mundo, razón por la cual algunos exfuncionarios penitenciarios han descrito la experiencia como extremadamente dura.

Vista panorámica de la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Estados Unidos (ADX Supermax) ubicada en Florence, Colorado. Este complejo carcelario de alta seguridad está diseñado para albergar a reclusos de máximo perfil. AFP

La defensa busca que sea enviado a una prisión médica

Sin embargo, los abogados de 'El Mayo' Zambada solicitaron que no sea enviado a ADX Florence debido a su estado de salud. La defensa pidió al tribunal que el narcotraficante sea trasladado a un Centro Médico Federal (FMC), argumentando que padece varias enfermedades crónicas, entre ellas diabetes tipo 2, gota, graves problemas en las rodillas que requerirían prótesis y un diagnóstico de demencia en etapa temprana.

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Entre los centros propuestos figuran:

FMC Butner, en Carolina del Norte.

FMC Rochester, en Minnesota.

MCFP Springfield, en Misuri.

Según los abogados, estas instalaciones cuentan con servicios especializados para atender pacientes con enfermedades complejas y personas de edad avanzada.

No obstante, la Fiscalía se opuso a esa petición al sostener que Zambada aún podría mantener influencia sobre miembros del Cártel de Sinaloa desde prisión y que conserva personas leales fuera de la cárcel.

'El Mayo' reconoció sus crímenes y pidió que cese la violencia

Durante la audiencia, Zambada permaneció la mayor parte del tiempo en silencio siguiendo la traducción simultánea del proceso. Antes de concluir la sesión, leyó en español una carta en la que asumió responsabilidad por sus acciones. "Lo siento (...) Nadie gana en este tipo de guerras".También afirmó:

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad".El narcotraficante hizo un llamado para que las nuevas generaciones no sigan el mismo camino y pidió que cese la violencia en México y en otros países.

Fiscalía destaca la importancia de la sentencia

Tras conocerse el fallo, representantes del Departamento de Justicia señalaron que la condena representa un nuevo golpe contra las organizaciones responsables del tráfico internacional de drogas, especialmente del fentanilo.

El fiscal Joseph Nocella afirmó que el destino de Zambada será pasar el resto de su vida en prisión, mientras que la decisión definitiva sobre el establecimiento penitenciario quedará en manos de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.