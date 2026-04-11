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Blu Radio  / Mundo  / “La tregua con Irán es muy frágil y poco probable que se mantenga”: Teresita Aya

“La tregua con Irán es muy frágil y poco probable que se mantenga”: Teresita Aya

Así lo explicó la analista internacional Teresita Aya en El Radar, quien advirtió que la tregua actual es frágil y muy poco probable que se mantenga.

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