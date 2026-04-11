“La tregua con Irán es muy frágil y poco probable que se mantenga”: Teresita Aya

La situación en Irán continúa generando incertidumbre en Oriente Medio y en el panorama global, en medio de un cese al fuego calificado como inestable y con implicaciones geopolíticas y económicas de gran alcance. Así lo explicó la analista internacional Teresita Aya en El Radar, quien advirtió que la tregua actual “es muy frágil y muy poco probable que se mantenga”, debido a las distintas versiones sobre su origen.

Aya destacó que Irán mantiene una postura firme pese a los golpes recibidos. “Ellos siguen para adelante porque tienen esa voluntad que a veces es más importante que los recursos”, afirmó, al recordar que el país es heredero del Imperio persa y conserva una fuerte identidad política y cultural.



Cambio de régimen y factor religioso

Uno de los objetivos que no se ha cumplido es la transformación del régimen político. Según la analista, aunque se han eliminado figuras clave, “cambiaron a quienes lideraban el país, pero no el régimen”. En ese sentido, subrayó el peso del componente religioso: “47 años, dos generaciones que han crecido pensando que la religión es el corazón de la política. Eso no se acaba en dos días”.

Además, advirtió que un gobierno debilitado podría representar mayores riesgos: “Puede sentirse acorralado a la defensiva y ser mucho más peligroso”.

Sobre el programa nuclear iraní, Aya señaló inconsistencias en los acuerdos internacionales. “En el acuerdo en farsi dice que Irán se mantiene en su derecho de tener armas nucleares, pero en otros idiomas dice que se restringe ese derecho”, explicó, lo que evidencia tensiones diplomáticas y diferentes interpretaciones.



El estrecho de Ormuz y el impacto global

Uno de los cambios más significativos es el control del estrecho de Ormuz. “Hoy Irán controla el estrecho”, afirmó Aya, indicando que el paso, antes libre, ahora depende de autorización iraní y del pago de un peaje estimado en “2 millones de dólares por barco”.



Este punto estratégico, clave para el transporte de petróleo y gas, podría impactar la economía mundial. “Eso no va a cambiar… lo van a exigir en cualquier acuerdo”, aseguró.



Consecuencias políticas para Estados Unidos

Finalmente, la analista advirtió efectos políticos para Donald Trump. “El diésel está más alto que con Biden” y la inflación ha aumentado, lo que podría afectar su respaldo electoral. Además, señaló que el conflicto podría derivar en una guerra prolongada: “Se le puede convertir en una guerra de baja intensidad por mucho tiempo”.

Aya concluyó que este escenario podría incidir en las elecciones de medio término y en la estabilidad política del mandatario.

Escuche la entrevista completo acá: