León XIV llega a la isla atlántica de Tenerife, última parada de su viaje a España

León XIV llegó este viernes a la isla atlántica de Tenerife desde la de Gran Canaria, la última etapa de su primer viaje a España, que está marcada por el fuerte compromiso del pontífice con la dignidad de los miles de inmigrantes que se juegan la vida en el mar para llegar a Europa.

El avión papal aterrizó en el aeropuerto Tenerife Norte, donde fue recibido por autoridades del Gobierno español y del regional de las islas Canarias, así como insulares y locales, la embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celaá, y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago.

De nuevo la inmigración será el eje de esta visita de poco más de seis horas a Tenerife, ya que las Canarias sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano, con miles de personas que llegan de manera irregular en embarcaciones precarias para huir de la miseria, guerras y persecuciones.

Este jueves, en Gran Canaria, el papa transmitió un durísimo mensaje a las autoridades europeas y de los países de origen, pero también a la sociedad, sobre el drama de cada ser humano que se ve obligado a salir de su tierra en busca de una vida mejor.



También hoy, el papa escuchará el testimonio de inmigrantes del centro de primera acogida Las Raíces, así como de personas que trabajan para atenderlas en la localidad de La Laguna.

También oficiará un misa en el puerto de la capital de Tenerife y posteriormente será despedido en el aeropuerto por el rey Felipe VI.