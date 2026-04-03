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Blu Radio  / Mundo  / León XIV pide reabrir el diálogo para una paz justa en O.Medio en conversación con Herzog

León XIV pide reabrir el diálogo para una paz justa en O.Medio en conversación con Herzog

La conversación ha tenido lugar con motivo de la Semana Santa y se produce cinco días después de que la policía israelí impidiera celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad.
Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad.
Foto: AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 3 de abr, 2026

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