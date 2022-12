Llueven críticas a Ivanka Trump y ya hasta le pusieron apodo

Un exasesor del gobierno de Donald Trump concedió una entrevista a la revista Vanity Fair, en la cual revela la percepción que tienen él y algunos funcionarios sobre la hija del presidente norteamericano, a quien suelen llamar como “la princesa real”.

"Me van a disculpar, pero esto no es una familia real, y ella no es la princesa real", aseguró el exasesor.

Muchas han sido las críticas a Donald Trump por haber nombrado a Ivanka y su esposo Jared Kushner, como asesores de la presidencia. Han sido señalados por su "inexperencia profesional”, percepción que, al parecer, se extiende en la élite de Washington.

"Lo que molesta sobre ellos es que no comprenden que son esencialmente irrelevantes, ellos piensan que son especiales", agregó.

