Maduro aumenta el salario mínimo y no alcanza ni para un pan de jamón

Navidades 2016 vs 2017

-Pan de Jamón Bs.12.900 vs Bs.330.400

-Hallaca Bs.12.900 vs Bs.85.800

-Torta Negra Bs.7.900 vs Bs.212.688

-Panettone Bs.10.087 vs Bs.246.400

-Jamón Planchado Bs.19.017,40 vs Bs.940.000

-Ponche Crema Bs.13.000 vs Bs.595.500

Quién es el “Grinch”? Maduro!