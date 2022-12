Maduro dice que desplegará un "sistema misilístico" en frontera con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que desplegará un sistema de misiles para defensa antiaérea en la frontera que el país comparte con Colombia, pues considera que se pretende generar un "conflicto armado" en la zona.

"Ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre", tiempo en el que se realizarán ejercicios militares en los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia, informó el presidente.

Colombia pone la prudencia como regla de oro ante nuevas amenazas de Maduro

El Gobierno de Colombia considera que la prudencia debe ser la regla de oro ante las "amenazas" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que el martes ordenó la realización de ejercicios militares en la frontera común.

Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero pasado, comparten una línea fronteriza de 2.219 kilómetros, escenario de constantes tensiones que nunca han llegado al enfrentamiento militar, extremo que, según Maduro, puede ocurrir por la supuesta intención de Colombia de crear un conflicto.

"Las autoridades colombianas cumplen permanentemente con su deber de preservación de la soberanía y de garantía de la tranquilidad de los colombianos", afirmó este miércoles el canciller Carlos Holmes Trujillo al ser indagado por periodistas sobre esas maniobras.

Además de anunciar ejercicios militares que irán del 10 al 28 de septiembre en los estados fronterizos con Colombia, Maduro puso en "alerta naranja" a las Fuerzas Armadas de la zona "para que Venezuela preserve su seguridad y su tranquilidad".

Como sucede cada vez que el mandatario hace declaraciones de ese tipo, el Gobierno colombiano volvió a optar por la prudencia para evitar cualquier incidente armado.

"Colombia tiene que actuar con la mejor estrategia de defensa que existe y es la aplicación de las normas de derecho internacional, la diplomacia que ha venido desarrollando y dejando claro que no puede caer en ningún tipo de provocación por parte de la dictadura de Maduro", dijo por su parte el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín.

Tanto el canciller como el consejero coinciden en que el régimen de Maduro es una amenaza para la seguridad de Colombia y de toda la región, y con mayor razón el país debe mantener la cabeza fría ante sus afirmaciones.

"La amenaza proveniente de la dictadura de Maduro la siente Colombia desde hace mucho tiempo. Es una amenaza que proviene del régimen chavista que se ha prolongado durante el régimen madurista", aseguró el canciller.

Según Trujillo, el Gobierno de Maduro permanentemente "crea situaciones de crisis" y constituye "una amenaza que tiene que ver no solamente con Colombia sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región".

Las diferencias históricas por cuestiones limítrofes entre Colombia y Venezuela derivaron en tensiones ideológicas en la época del chavismo y, tras un periodo de relativa calma en los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez, se agudizaron con Maduro.

"El dictador mafioso de Maduro busca provocar y mostrar un poco de fuerza": Francisco Santos

El embajador de Colombia en Estados Unidos afirmó que las unidades militares ordenadas por Nicolás Maduro para desplegarse en la frontera son una nueva forma de provocación.

"Este dictador mafioso lo único que busca es tratar de provocar y mostrar un poco de fuerza porque él no tiene cómo sostenerse. Este anuncio no nos quita un segundo de sueño, nos quita el sueño es la situación de los millones de venezolanos que se están muriendo de hambre, eso sí no nos deja dormir", dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos.

Aseguró que solo existen dos alternativas para que el régimen de Nicolás Maduro salga del poder y que lo mejor para ambas naciones sería la vía diplomática.

"El señor Maduro y su círculo de mafiosos muy pronto verá que esto se va a terminar a las malas si ellos no quieren o a las buenas si de verdad quieren hacer un futuro", agregó.

Dijo que el líder oficialista utiliza organizaciones guerrilleras de Colombia para respaldar su Gobierno.

