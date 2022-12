Maduro no descarta otras elecciones legislativas para recuperar mayoría chavista

Así mismo agregó que esa posibilidad “está en debate”, pero prefiere no decir más.



“Pero lo que sí es seguro que para sacarnos la espina de ese traspié que tuvimos (el 6 de diciembre) nos preparemos para ganar todas las elecciones de este país, como lo hacemos nosotros con fe, con amor, con la maquinaria, y no más traspié, con uno fue suficiente”, dijo.



Vale recordar que este martes el Consejo Nacional Electoral anunció el calendario de elecciones para el año 2017, donde resaltan los comicios regionales para finales del primer semestre, mientras que elecciones municipales para los más de 300 alcaldes para finales del próximo año.



Sobre el referéndum revocatorio presidencial, las autoridades electorales no hicieron mención al proceso, a pesar que la próxima semana se llevará a cabo la recolección del 20 % de firmas, que de lograrse por parte de la oposición, le podrían fecha a una eventual elección para un cambio de gobierno.