María Corina Machado propone diálogo con Delcy Rodríguez y EE. UU. para restaurar la democracia

El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional".

Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con "personalidades independientes y respetables", así como un cronograma "viable y verificable" para estos comicios.

También, consideran "necesario que se produzcan gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso", entre ellos la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, y garantizar un retorno seguro para los exiliados.



Además, prosiguieron, la "normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas".

Por otra parte, el sector opositor llamó a construir un "gran acuerdo nacional para la recuperación de la república" con la participación de "ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera" del país.

Ese acuerdo "proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional", aseguró el grupo.

Delcy Rodríguez // Foto: AFP

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La alianza se comprometió a promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo, a mantener un mensaje "único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos" y a establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que "garanticen la vía hacia la libertad".

A juicio del bloque, el país "vive la hora decisiva de su historia republicana", en momentos en que las Américas tienen una oportunidad para "construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas", por lo que expresó su reconocimiento al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) establecido por EE. UU. para Venezuela.

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad", agregó la oposición en el pronunciamiento, titulado Manifiesto de Panamá, donde se reunieron distintos dirigentes opositores venezolanos con Machado el pasado fin de semana.

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En una rueda de prensa el sábado, la nobel de la paz anunció que será candidata presidencial en unas elecciones "limpias y libres" y dijo que "no está en duda" la salida de Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.