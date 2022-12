“Me amenazaron de muerte”: habla colombiano golpeado por la fuerza pública chilena

BLU Radio conversó con Yair Matheus, un colombiano que fue agredido el sábado por la fuerza pública chilena, pese a que no participaba en las manifestaciones.

De acuerdo a lo expresado, él pasó por el frente de un batallón militar camino a su casa y allí ocurrieron los hechos.

“Entre 8 o 10 militares me golpearon en vía pública, me ingresaron al batallón y allí me siguieron golpeando y hasta me amenazaron de muerte”, dijo.

Dijo que lo golpearon con el fusil y que luego terminaron ofreciéndole disculpas porque él sacó su cédula chilena.

“No me dieron una explicación de por qué me golpearon y al final terminaron diciéndome que había sido una equivocación”, dijo.

