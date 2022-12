Médicos intentaban resucitar a paciente hasta que descubrieron un extraño tatuaje

Se ha despertado polémica en torno a una imagen publicada en las redes sociales en que se observa un tatuaje que dice “DO NOT RESSUSCITATE”, “No resucitar”. La historia detrás del pigmento es una dicotomía para los médicos.

El hecho ocurrido en un hospital de la Florida, en los EE.UU. tiene como protagonista a un hombre de 70 años quien ingresó al centro médico inconsciente y con serios problemas de salud, además de tener alto nivel de alcohol en la sangre. El hombre debía ser sometido a un tratamiento para reanimarlo, pero el tatuaje que tenía en su pecho detuvo toda acción. “No resucitar”, se leía.

"Inicialmente decidimos no hacer caso al tatuaje, invocando el principio de no elegir un camino irreversible cuando se enfrenta la incertidumbre", dice un estudio publicado por The New England Journal of Medicine que recopiló los testimonios de los médicos quienes se vieron enfrentados a tal dilema.

La historia concluye con el fallecimiento del paciente por una orden emitida de hacer caso a la leyenda del tatuaje del paciente.