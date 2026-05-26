México detiene a sobrino de ‘El Chapo’: ya tenía orden de extradición

Las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora, al noroeste del país, a Isaí ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la captura del individuo, aunque no precisó qué país lo solicita en extradición.

Fuentes federales señalaron a EFE que el detenido fue identificado como Isaí Martínez Cepeda, alias ‘El Chinacate’, sobrino de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y hermano de Enoc Martínez Cepeda, alias ‘El Vocho’.

Sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán fue capturado en Sonora

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está acusado de ser un operador logístico de un grupo criminal encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Según las investigaciones, el año pasado habría coordinado la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El sobrino de ‘El Chapo’ sería integrante del Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Washington el año pasado, específicamente dentro de la facción conocida como Los Chapitos.

Publicidad

Después de labores de investigación y vigilancia aérea, agentes mexicanos lo ubicaron en un inmueble de Nogales, donde ingresaron luego de que un juez autorizara la orden de cateo.

“Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isaí ‘N’. Le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos”, explicaron las autoridades, que además señalaron que el inmueble quedó bajo resguardo policial.

BLU Radio. Captura del 'Chapo' Guzmán / Foto: AFP

Publicidad

Incautan cocaína y armas en operativo paralelo en México

En el operativo contra el presunto integrante del Cartel de Sinaloa participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).

En otra acción contra el narcotráfico, realizada en Tapachula, al sureste de México, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde fueron decomisados 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

En el lugar también fueron incautados dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Según las autoridades, esta operación se realizó como parte del seguimiento a varias líneas de investigación que permitieron identificar un predio vinculado a una estructura criminal que operaba bajo la fachada de una pensión de vehículos de carga.

La captura ocurre en momentos en que la administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial, mientras organizaciones civiles advierten que la violencia sigue afectando distintas regiones del país y Estados Unidos mantiene presión por resultados contra estas bandas criminales.