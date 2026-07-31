Michael Shifter: "Trump no tiene afán por una transición democrática en Venezuela"

En diálogo con Mañanas Blu, Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, analizó el complejo panorama de las negociaciones entre Washington y Caracas. Según Shifter, la política exterior de los Estados Unidos atraviesa una división interna clave: mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, presiona por una transición democrática real, el presidente Donald Trump parece cómodo con el "statu quo" actual, al cual considera su mayor logro diplomático.

El pulso entre Rubio y Trump por la democracia

A pesar de la influencia que ejerce Marco Rubio en la política regional, Shifter destaca que la decisión final recae exclusivamente en la Casa Blanca. Existe una diferencia marcada en los discursos de ambos funcionarios: mientras Rubio aboga por acelerar el proceso electoral, Trump se muestra reticente a alterar un esquema que ya le reporta beneficios, especialmente en términos de acceso a hidrocarburos.

"Rubio tiene más interés en acelerar las elecciones en Venezuela para que haya una transición democrática real y verdadera. Con el presidente Trump, no lo veo con mucho afán para mover en esa dirección", afirmó Shifter durante la conversación

Para el analista, el mandatario estadounidense ve en Venezuela un modelo de éxito personal: "En su mente, Venezuela es el modelo, es el ejemplo, es el gran éxito. Entonces, no va a hacer nada que ponga en riesgo lo que él ve como un logro de su administración".



La exclusión de María Corina Machado: ¿Un error de cálculo?

Uno de los puntos más críticos del actual proceso de diálogo es la ausencia de María Corina Machado en la mesa de negociación. Shifter señala que, aunque Machado posee una legitimidad indiscutible tras las primarias y el triunfo de Edmundo González en julio de 2024, la administración Trump la percibe como un obstáculo para la estabilidad del diálogo con el gobierno de Jorge Rodríguez.

"Está percibida ella como posible factor de riesgo para la agenda de la administración", explicó Shifter, aunque advirtió que su exclusión es una falla estratégica: "Yo creo que es un error esto porque dejando eso afuera, yo creo que pierde mucha credibilidad en ese proceso".

Escuche aquí la entrevista: