Michelle Obama rapea con James Corden canciones de Beyoncé y Missy Elliott

Michelle Obama interpretó sin tapujos algunas de sus canciones preferidas de Stevie Wonder, Beyoncé y Missy Elliott, en el asiento del copiloto del automóvil del presentador James Corden, para una secuencia para su programa de televisión.

La primera dama participó en la sección "Carpool Karaoke" popularizado por el animador británico de "Late Late Show", en la cadena CBS, que hace cantar a los invitados temas famosos durante un recorrido sin igual.

Dando vueltas en los jardines de la Casa Blanca, Michelle Obama entonó, en coro con James Corden, "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" de Stevie Wonder, su cantante favorito.

"Me encanta Stevie Wonder. Conozco todas las canciones de Stevie en el planeta", dice animada Michelle, para después interpretar "Single Ladies", el éxito de Beyoncé. (Vea también: Beyoncé cantó en el cumpleaños 50 de Michelle Obama ).

Michelle Obama acompañó la canción incluso con los movimientos de la coreografía del video del tema, que reivindica la independencia de las mujeres.

A este le siguió "This Is For My Girls", escrito para hacerle eco a la campaña de la primera dama #62MillionsGirls, por el derecho de las niñas y jóvenes a la educación en todo el mundo.

La rapera Missy Elliott, que canta originalmente ese tema, hizo entonces una aparición en el asiento trasero.

Aparte de "This Is For My Girls", ella entona con Michelle Obama y James Corden, su canción más conocida, "Get Ur Freak On".

La inquilina de la Casa Blanca recitó impecablemente las letras de la canción gesticulando histriónicamente.

"Es un placer", dice sobre la grabación, contando que solo una vez había sido capaz de cantar en un automóvil en ocho años en Washington, durante una clase de manejo de su hija Malia.