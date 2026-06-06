Misteriosa muerte de joven de 20 años mientras hablaba con su tía: así encontraron el cuerpo

La misteriosa muerte de una estudiante italiana de 20 años, mientras hablaba con su tía, mantiene en alerta a las autoridades de Portugal por el inesperado suceso.

Resulta que Sofía Barillà, quien realizaba un intercambio académico Erasmus en la ciudad de Caldas da Rainha, fue encontrada sin vida al interior de su vivienda luego de mantener una conversación telefónica con su tía, comunicación que terminó de manera abrupta.

La joven cursaba estudios en el extranjero como parte de un programa universitario y, según lo revelado por medios tanto italianos como portugueses, no presentaba señales evidentes de violencia. Sin embargo, las autoridades solicitaron realizar una autopsia para establecer con precisión lo que le ocurrió a Sofía en los últimos minutos de su vida.

Misteriosa muerte de estudiante italiana en Portugal

El hecho tuvo lugar el pasado 31 de mayo de 2026. Sofía Barillà estaba sola en el apartamento que compartía en Caldas da Rainha, pues sus compañeras de vivienda no se encontraban en el lugar.

Mientras la joven hablaba por teléfono con su tía Fiorella, residente en Italia, la comunicación se cortó inesperadamente. La familiar intentó retomar el contacto, pero al no obtener respuesta alertó a las autoridades portuguesas.

Los organismos de emergencia acudieron rápidamente al inmueble. Ante la falta de respuesta desde el interior, tuvieron que derribar la puerta para lograr ingresar.

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Cuando encontraron a la estudiante, estaba tendida en el suelo y en paro cardiorrespiratorio. Aunque los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, todo fue en vano y no se consiguió salvarle la vida, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Sofia Barillà stroncata da un'ischemia cardiaca, la zia: "Al telefono mi ha detto che non stava bene" https://t.co/PLKJvgQz4b pic.twitter.com/mmizitybGx — PalermoToday (@PalermoToday) June 3, 2026

Familiares y amigos se despiden de Sofía Barillà

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La noticia generó conmoción tanto en Italia como en Portugal. Familiares, amigos, profesores y compañeros expresaron mensajes de apoyo tras conocer la muerte de la joven estudiante.

Su tía Fiorella compartió una emotiva despedida en redes sociales, mientras que el instituto Garibaldi de Palermo, donde cursó parte de sus estudios, destacó que era una joven apasionada por la música y el diseño.

Tras conocerse la tragedia, sus padres, Francesco y Silvana Barillà, junto con su hermano menor, viajaron a Portugal para acompañar los procedimientos oficiales y conocer los resultados de la investigación.

Autoridades investigan qué ocurrió con la estudiante

La Embajada de Italia en Lisboa y el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano brindaron apoyo a la familia durante las gestiones posteriores al fallecimiento.

Por ahora, las autoridades portuguesas mantienen abiertas las investigaciones y esperan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud qué ocurrió con la estudiante italiana antes de su repentina muerte.