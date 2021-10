Modelo de OnlyFans se grabó sonriente tras apuñalar dos veces a su novio con un cuchillo de cocina

Genie Exum, exitosa modela estadounidense de la red OnlyFans, apuñaló a su novio con un cuchillo de cocina en su exclusivo apartamento en Nueva York y posteriormente se grabó sonriendo mientras respondía ante las autoridades.

De acuerdo con la información de la Policía, la joven de 22 años terminó privada de la libertad por asestar dos heridas con arma blanca a su pareja, Francis Amor, en la espalda y en un brazo.

Tras el trámite policial, una vez libre, Genie Exum, ingresó a la red social Instagram y publicó una imagen suya en la que aparece sonriente durante el interrogatorio.

Exum mostró un video en el que juguetea con una cuerda, mientras al fondo suena la canción ‘Locked Up’ de Akon.

El gesto fue cuestionado por varios usuarios en múltiples plataformas, quienes criticaron su indiferencia tras el dramático hecho.

“Me detuvieron y me encerraron, no me dejarán salir”, dice el tema musical.

Las autoridades notificaron que Francis Amor se recupera de las heridas.

