Momentos de la visita conyugal de Leopoldo han sido difundidos por TV: abogado

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, habló en Mañanas BLU sobre la recaptura del líder opositor por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, ocurrida el martes en horas de la madrugada.



“Ayer, martes, luego de una espera de casi 6 horas, no pudimos entrar a la cárcel militar de Ramo Verde por órdenes de su director para visitar a Leopoldo”, aseguró.



Gutiérrez dijo que está en los juzgados a la espera de que le notifiquen formalmente las causas de la detención del dirigente venezolano para luego presentar el recurso de apelación.



“Si lo que nos dicen guarda relación con la nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia y hace referencia a un intento de fuga y al incumplimiento de las condiciones impuestas a Leopoldo, tendremos que manifestar que ambas son categóricamente falsas”, precisó.



Asimismo, señaló que López se encuentra recluido en Ramo Verde en las mismas condiciones de “aislamiento y de sistemática violación de sus derechos humanos”.



Agregó que, según los reglamentos de la cárcel, Leopoldo tendría visitas de su familia los días viernes, sábado y domingo, pero que, por órdenes arbitrarias, esto no siempre se cumple.



Denunció que durante la visita conyugal, que se realiza los días viernes, no hay un mínimo de privacidad y los pocos momentos que lograron estar juntos Leopoldo y Lilian Tintori han sido transmitidos por un diputado por medio de un canal estatal.



“Parte de lo que hemos denunciado es que las conversaciones que han tenido Leopoldo y su señora esposa en el momento íntimo de la visita conyugal han sido difundidas en programas de televisión del canal del Estado”, puntualizó.



