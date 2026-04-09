Motocicleta se estrella contra una acera y cae sobre niños de una escuela

Momentos de tensión se vivieron en un tranquilo barrio residencial del condado de Bexar, en Texas, luego de que una motocicleta fuera de control terminara estrellándose contra la acera y explotara en llamas frente a varias viviendas. El incidente, ocurrido el pasado jueves 2 de abril, quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una casa cercana.

Las imágenes muestran cómo el motociclista pierde el control del vehículo mientras circula por la calle del vecindario. La motocicleta comienza a deslizarse por el pavimento a gran velocidad hasta que impacta contra el borde de la acera, lo que provoca que el vehículo se detenga bruscamente y segundos después estalle en una bola de fuego.

En el video también se observa al conductor deslizándose varios metros detrás de la motocicleta tras salir despedido. A pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre logra levantarse y alejarse rápidamente del vehículo justo antes de que este se incendie.

#Viral Motocicleta se estrella contra una acera y explota en un vecindario de Texas; el conductor logra sobrevivir (Vía @AILNews CBS) https://t.co/Qa9HChQZC5 #MañanasBlu pic.twitter.com/6mJwQ3Q0jG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026

El momento generó gran preocupación entre los residentes del sector, especialmente porque en las inmediaciones se encontraban varios niños que jugaban cerca de la acera. Por fortuna, ninguno de ellos resultó herido, aunque el susto fue considerable para las familias que presenciaron la escena.



Tras la explosión, vecinos del área alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, unidades de bomberos y una ambulancia llegaron al lugar para atender la situación y controlar el incendio provocado por la motocicleta.

Los equipos de emergencia aseguraron la zona mientras evaluaban el estado del conductor, quien aparentemente sobrevivió al accidente sin lesiones graves, según los primeros reportes. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente la gravedad de sus heridas.

Las causas exactas del accidente aún se investigan. De acuerdo con los primeros indicios, el motociclista habría perdido el control del vehículo antes de impactar contra el borde de la vía, lo que desencadenó la secuencia que terminó con la explosión. El video del incidente se ha difundido ampliamente en redes sociales, generando debate sobre los riesgos de conducir a alta velocidad en zonas residenciales y la importancia de mantener medidas de seguridad para evitar tragedias, especialmente en lugares donde suelen transitar peatones y niños.

