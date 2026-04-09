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Blu Radio  / Mundo  / Motocicleta se estrella contra una acera y cae sobre niños de una escuela

Motocicleta se estrella contra una acera y cae sobre niños de una escuela

El accidente, captado por una cámara de seguridad, ocurrió cerca de varios niños que se encontraban en la zona. El conductor logró escapar segundos antes de la explosión.

Motocicleta se estrella contra una acera y explota en un vecindario de Texas; el conductor logra sobrevivir
Motocicleta se estrella contra una acera y explota en un vecindario de Texas; el conductor logra sobrevivir
Foto: CBS
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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