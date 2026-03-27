Muere reconocida periodista junto a sus 3 hijos en su casa: esto se sabe

Una profunda consternación se ha generado en el ámbito del periodismo tras conocerse la muerte de una reconocida comunicadora, quien fue hallada sin vida junto a sus tres hijos menores de edad.

La noticia ha provocado múltiples reacciones de colegas y seguidores, quienes han lamentado lo ocurrido y destacan el legado profesional que deja.

De acuerdo con los reportes preliminares, la tragedia ocurrió en la madrugada del pasado 21 de marzo, cuando un incendio de grandes proporciones consumió por completo la vivienda en la que se encontraba la periodista junto a su familia. Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de notar intensas llamas que salían desde la parte superior de la casa, lo que hizo temer que hubiera personas atrapadas en el interior.

Los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, al momento de su llegada, el fuego ya había avanzado de manera significativa y la estructura del inmueble presentaba riesgo de colapso. Esta situación complicó las labores de rescate, obligando a los bomberos a concentrar sus esfuerzos inicialmente en controlar las llamas.



Jessi Pierce era una famosa periodista deportiva. Foto: Redes sociales

Una vez lograron extinguir el incendio, los equipos de socorro ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos sin vida de un adulto, tres menores y una mascota. Según informaron las autoridades, ninguno presentaba signos vitales al momento del hallazgo.



De qué murió la periodista junto a sus tres hijos

Las primeras hipótesis indican que las víctimas habrían fallecido por inhalación de humo, aunque las causas exactas del incendio aún son materia de investigación. Por ahora, no se descarta ninguna posibilidad mientras avanzan las indagaciones para esclarecer qué originó la emergencia.

Pierce era una reconocida periodista que cubría al equipo Minnesota Wild y trabajaba desde hace más de una década con el portal oficial de la NHL. Además, participaba activamente en espacios digitales y podcasts especializados, donde había logrado construir una comunidad sólida de aficionados al hockey.

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La noticia fue confirmada por Bill Price, vicepresidente y editor en jefe del medio, quien expresó el profundo dolor que embarga a sus colegas. “Todo el equipo está devastado y profundamente apenado por la pérdida de Jessi y sus hijos”, señaló en un comunicado oficial.

Price también destacó el legado profesional y humano de la reportera, resaltando su pasión por el deporte y el amor por su familia, cualidades que, según dijo, se reflejaban en cada uno de sus trabajos.