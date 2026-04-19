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Blu Radio  / Mundo  / Mueren ocho niños tras pelea doméstica que terminó en tiroteo en Luisiana, EE. UU.

Mueren ocho niños tras pelea doméstica que terminó en tiroteo en Luisiana, EE. UU.

Autoridades señalan que varias víctimas eran familiares del agresor.

Policía disparó a novia de su ex
Policía disparó a novia de su ex
Foto: Image FX
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Unos ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana (EE.UU.), según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un "altercado doméstico".

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Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo robado y fue muerto por agentes durante la persecución.

"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", afirmó Bordelon, en referencia al supuesto responsable.

Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

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